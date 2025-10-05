İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    Misli Premyer Liqasında VII tura bu gün yekun vurulacaq

    Futbol
    • 05 oktyabr, 2025
    • 09:14
    Misli Premyer Liqasında VII tura bu gün yekun vurulacaq.

    "Report"un məlumatına görə, son olaraq iki oyun keçiriləcək.

    Günün ilk matçında "Karvan-Yevlax" "Sabah"ı qəbul edəcək. Qarşılaşma saat 15:00-da start götürəcək. Yevlax təmsilçisi 5 xalla 10-cu, qonaqlar 8 xalla 6-cı pillədə qərarlaşıb. Bakı klubunun ehtiyatda bir oyunu var

    Tura Qəbələdə yekun vurulacaq. Şəhərin eyniadlı komandası "Şamaxı" ilə üz-üzə gələcək. Bu görüş saat 17:30-da başlayacaq. Meydan sahibləri 4 xalla 11-ci, qonaqlar 6 xalla 9-cudur.

    Misli Premyer Liqası

    I dövrə, VII tur

    5 oktyabr

    15:00. "Karvan-Yevlax" – "Sabah"

    Hakimlər: Tural Qurbanov, Asiman Əzizli, Eyyub İbrahimov, İslam Məmmədov.

    VAR: İnqilab Məmmədov.

    AVAR: Namiq Hüseynov.

    Hakim-inspektor: Ömər Paşayev.

    AFFA nümayəndəsi: Namiq Əliyev.

    Şamaxı şəhər stadionu

    17:30. "Qəbələ" – "Şamaxı"

    Hakimlər: Elçin Məsiyev, Elşad Abdullayev, Pərvin Talıbov, Kamranbəy Rəhimov.

    VAR: Əliyar Ağayev.

    AVAR: Zeynal Zeynalov.

    Hakim-inspektor: Vüsal Əliyev.

    AFFA nümayəndəsi: Anar Şıxəliyev.

    Qəbələ şəhər stadionu

    Qeyd edək ki, turun əvvəlki matçlarında "Araz-Naxçıvan" "İmişli"ni (2:0), "Qarabağ" "Kəpəz"i (1:0), "Turan Tovuz" "Sumqayıt"ı (3:0) məğlub edib. "Zirə" - "Neftçi" oyununda isə qalib müəyyənləşməyib - 2:2.

    В Премьер-лиге Азербайджана по футболу сегодня будут подведены итоги 7-го тура

