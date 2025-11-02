В Премьер-лиге Азербайджана по футболу пройдут еще два матча 10-го тура

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу сегодня будут проведены еще две игры 10-го тура.

Как сообщает Report, в первом матче дня "Туран Товуз" примет "Шамахы".

Встреча на Товузском городском стадионе начнется в 16:00. Хозяева занимают третье место, набрав 18 очков, "Шамахы" находится на девятом месте, у него в активе 10 баллов.

Затем "Араз-Нахчыван" на выезде сыграет с "Сумгайытом", начало встречи запланировано на 18:30. Сумгайытцы набрали 14 очков и занимают 7-ю позицию в турнирной таблице, у нахчыванцев - четвертое место и 16 баллов.

Премьер-лига Азербайджана

I круг, X тур

2 ноября

16:00. "Туран Товуз" – "Шамахы"

Судьи: Джавид Джалилов, Кямран Байрамов, Муслим Алиев, Ислам Мамедов.

VAR: Кямал Умудлу.

AVAR: Вюсал Мамедов.

Судья-инспектор: Рамиль Диниев.

Представитель АФФА: Мубариз Гусейнов.

Товузский городской стадион.

18:30. "Сумгайыт" – "Араз-Нахчыван"

Судьи: Турал Гурбанов, Асиман Азизли, Зохраб Аббасов, Эльвин Байрамов.

VAR: Алияр Агаев.

AVAR: Акиф Амирали.

Судья-инспектор: Омар Пашаев.

Представитель АФФА: Бахрам Гурбанов.

Сумгайытский городской стадион имени Мехти Гусейнзаде.

Отметим, что тур завершится 3 ноября матчем "Сабах" - "Габала". В предыдущих играх "Карабах" оказался сильнее "Имишли" (2:0), "Зиря" победил "Карван-Евлах" (3:2), а "Нефтчи" одержал победу над "Кяпязом" (5:1).