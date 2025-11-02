В Премьер-лиге Азербайджана по футболу пройдут еще два матча 10-го тура
- 02 ноября, 2025
- 09:29
В Премьер-лиге Азербайджана по футболу сегодня будут проведены еще две игры 10-го тура.
Как сообщает Report, в первом матче дня "Туран Товуз" примет "Шамахы".
Встреча на Товузском городском стадионе начнется в 16:00. Хозяева занимают третье место, набрав 18 очков, "Шамахы" находится на девятом месте, у него в активе 10 баллов.
Затем "Араз-Нахчыван" на выезде сыграет с "Сумгайытом", начало встречи запланировано на 18:30. Сумгайытцы набрали 14 очков и занимают 7-ю позицию в турнирной таблице, у нахчыванцев - четвертое место и 16 баллов.
Премьер-лига Азербайджана
I круг, X тур
2 ноября
16:00. "Туран Товуз" – "Шамахы"
Судьи: Джавид Джалилов, Кямран Байрамов, Муслим Алиев, Ислам Мамедов.
VAR: Кямал Умудлу.
AVAR: Вюсал Мамедов.
Судья-инспектор: Рамиль Диниев.
Представитель АФФА: Мубариз Гусейнов.
Товузский городской стадион.
18:30. "Сумгайыт" – "Араз-Нахчыван"
Судьи: Турал Гурбанов, Асиман Азизли, Зохраб Аббасов, Эльвин Байрамов.
VAR: Алияр Агаев.
AVAR: Акиф Амирали.
Судья-инспектор: Омар Пашаев.
Представитель АФФА: Бахрам Гурбанов.
Сумгайытский городской стадион имени Мехти Гусейнзаде.
Отметим, что тур завершится 3 ноября матчем "Сабах" - "Габала". В предыдущих играх "Карабах" оказался сильнее "Имишли" (2:0), "Зиря" победил "Карван-Евлах" (3:2), а "Нефтчи" одержал победу над "Кяпязом" (5:1).