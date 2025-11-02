İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Premyer Liqa: "Turan Tovuz" "Şamaxı" ilə, "Sumqayıt" "Araz-Naxçıvan"la üz-üzə gələcək

    Futbol
    • 02 noyabr, 2025
    • 09:00
    Premyer Liqa: Turan Tovuz Şamaxı ilə, Sumqayıt Araz-Naxçıvanla üz-üzə gələcək

    Misli Premyer Liqasında X turun daha iki oyunu bu gün keçiriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, günün ilk matçında "Turan Tovuz" "Şamaxı"nı qəbul edəcək.

    Tovuz şəhər stadionundakı qarşılaşma saat 16:00-da start götürəcək. Meydan sahibləri 18 xalla üçüncü, Şamaxı klubu 10 xalla doqquzuncu sıradadır.

    Günün ikinci görüşündə "Araz-Naxçıvan" "Sumqayıt"ın qonağı olacaq. Matç saat 18:30-da başlayacaq. "Gənclik şəhəri" təmsilçisi 14 xalla yeddinci, Naxçıvan komandası 16 xalla dördüncü pillədə qərarlaşıb.

    Misli Premyer Liqası

    I dövrə, X tur

    2 noyabr

    16:00. "Turan Tovuz" – "Şamaxı"

    Hakimlər: Cavid Cəlilov, Kamran Bayramov, Müslüm Əliyev, İslam Məmmədov.

    VAR: Kamal Umudlu.

    AVAR: Vüsal Məmmədov.

    Hakim-inspektor: Ramil Diniyev.

    AFFA nümayəndəsi: Mübariz Hüseynov.

    Tovuz şəhər stadionu

    18:30. "Sumqayıt" – "Araz-Naxçıvan"

    Hakimlər: Tural Qurbanov, Asiman Əzizli, Zöhrab Abbasov, Elvin Bayramov.

    VAR: Əliyar Ağayev.

    AVAR: Akif Əmirəli.

    Hakim-inspektor: Ömər Paşayev.

    AFFA nümayəndəsi: Bəhram Qurbanov.

    Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu

    Qeyd edək ki, tura noyabrın 3-də "Sabah" - "Qəbələ" qarşılaşması ilə yekun vurulacaq. Əvvəlki oyunlarda "Qarabağ" "İmişli"ni (2:0), "Zirə" "Karvan-Yevlax"ı (3:2), "Neftçi" "Kəpəz"i (5:1) məğlub edib.

    Misli Premyer Liqası X tur AFİŞA
    В Премьер-лиге Азербайджана по футболу пройдут еще два матча 10-го тура

    Son xəbərlər

    09:44

    Məhəmməd Salah Ueyn Runinin rekordunu təkrarlayıb

    Futbol
    09:33

    Azərbaycan Basketbol Liqasında X tur bu gün başa çatacaq

    Komanda
    09:23

    "Telegraph": Tramp Kiyevin dəstəklənməsi xərclərini Avropaya ötürməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    09:00

    Premyer Liqa: "Turan Tovuz" "Şamaxı" ilə, "Sumqayıt" "Araz-Naxçıvan"la üz-üzə gələcək

    Futbol
    08:47

    ABŞ narkotik ticarəti üçün istifadə edilən qayığı məhv edib

    Digər
    08:32

    Yaponiya Tayvan ilə əməkdaşlığın dərinləşməsinə ümid edir

    Digər
    08:18

    İsmayıllı rayonunda yenidən zəlzələ olub

    Hadisə
    08:15

    NASA: 3I/ATLAS Günəşə yaxınlaşarkən manevr edib

    Elm və təhsil
    07:45

    Şatdaun ABŞ-nin nüvə arsenalının modernləşdirilməsini təhdid edir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti