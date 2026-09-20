В Премьер-лиге Азербайджана по футболу подведены итоги 6-го тура
Футбол
- 20 сентября, 2026
- 21:13
В Премьер-лиге Азербайджана по футболу подведены итоги 6-го тура.
Как сообщает Report, в заключительной игре тура "Сумгайыт" на выезде сыграл вничью с "Кяпязом".
Матч на Гянджинском городском стадионе завершился со счетом 1:1.
В составе "Сумгайыта" на 35-й минуте отличился Мамади Бангре, за хозяев на 86-й минуте забивал Кеннет Калунга.
После этого результата "Кяпяз" с 7 очками расположился на 7-м месте в чемпионате страны, у "Сумгайыта" 2 балла и 11-я строчка в турнирной таблице.
В ранее состоявшихся матчах тура "Нефтчи" обыграл "Габалу" (3:0), "Карабах" - "Шафу" (1:0), "Туран Товуз" - "Зиря" (1:0), "Сабах" - "Имишли" (3:1), а "Шамахы" одолел "Араз-Нахчыван" (2:1).
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