В Премьер-лиге Азербайджана по футболу подведены итоги 6-го тура.

Как сообщает Report, в заключительной игре тура "Сумгайыт" на выезде сыграл вничью с "Кяпязом".

Матч на Гянджинском городском стадионе завершился со счетом 1:1.

В составе "Сумгайыта" на 35-й минуте отличился Мамади Бангре, за хозяев на 86-й минуте забивал Кеннет Калунга.

После этого результата "Кяпяз" с 7 очками расположился на 7-м месте в чемпионате страны, у "Сумгайыта" 2 балла и 11-я строчка в турнирной таблице.

В ранее состоявшихся матчах тура "Нефтчи" обыграл "Габалу" (3:0), "Карабах" - "Шафу" (1:0), "Туран Товуз" - "Зиря" (1:0), "Сабах" - "Имишли" (3:1), а "Шамахы" одолел "Араз-Нахчыван" (2:1).