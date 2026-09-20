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    Premyer Liqanın Vl turunda "Sumqayıt" "Kəpəz"lə heç-heçə edib

    Futbol
    • 20 sentyabr, 2026
    • 21:14
    Premyer Liqanın Vl turunda Sumqayıt Kəpəzlə heç-heçə edib

    Misli Premyer Liqasında VI tura yekun vurulub.

    "Report"un məlumatına görə, turun son matçında "Sumqayıt" səfərdə "Kəpəz"lə heç-heçə edib.

    Gəncə şəhər stadionunda baş tutan matç 1:1 hesabı ilə başa çatıb.

    "Sumqayıt"ın heyətində 35-ci dəqiqədə Mamadi Banqre fərqlənib. Meydan sahiblərindən isə 86-cı dəqiqədə Kennet Kalunqa rəqib qapısına yol tapıb.

    Bu nəticədən sonra "Kəpəz" 7 xalla 7-ci pillədə qərarlaşıb. 2 xala malik "Sumqayıt" isə 11-cidir.

    Qeyd edək ki, turun daha əvvəl baş tutan matçlarında "Neftçi" "Qəbələ"ni (3:0), "Qarabağ" "Şəfa"nı (1:0), "Turan Tovuz" "Zirə"ni (1:0), "Sabah" "İmişli"ni (3:1), "Şamaxı" isə "Araz-Naxçıvan"ı (2:1) məğlub edib.

    Sumqayıt FK Kəpəz FK Azərbaycan Premyer Liqası
    В Премьер-лиге Азербайджана по футболу подведены итоги 6-го тура

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