Premyer Liqanın Vl turunda "Sumqayıt" "Kəpəz"lə heç-heçə edib
Futbol
- 20 sentyabr, 2026
- 21:14
Misli Premyer Liqasında VI tura yekun vurulub.
"Report"un məlumatına görə, turun son matçında "Sumqayıt" səfərdə "Kəpəz"lə heç-heçə edib.
Gəncə şəhər stadionunda baş tutan matç 1:1 hesabı ilə başa çatıb.
"Sumqayıt"ın heyətində 35-ci dəqiqədə Mamadi Banqre fərqlənib. Meydan sahiblərindən isə 86-cı dəqiqədə Kennet Kalunqa rəqib qapısına yol tapıb.
Bu nəticədən sonra "Kəpəz" 7 xalla 7-ci pillədə qərarlaşıb. 2 xala malik "Sumqayıt" isə 11-cidir.
Qeyd edək ki, turun daha əvvəl baş tutan matçlarında "Neftçi" "Qəbələ"ni (3:0), "Qarabağ" "Şəfa"nı (1:0), "Turan Tovuz" "Zirə"ni (1:0), "Sabah" "İmişli"ni (3:1), "Şamaxı" isə "Araz-Naxçıvan"ı (2:1) məğlub edib.
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