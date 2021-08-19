В плей-офф Лиги Европы пройдут еще 8 матчей

Сегодня в Лиге Европы УЕФА пройдут матчи этапа плей-офф.
Как сообщает Report, в третий игровой день состоятся еще 8 матчей.
Польская "Легия", за которую выступает футболист сборной Азербайджана Махир Эмрели, станет гостем чешского клуба "Славия" (Прага).
Представитель Турции "Галатасарай" встретится в Дании с "Рандерсом", а "Фенербахче" - с финским ХИК в Стамбуле.
Лига Европы
Плей-офф, первая игра
21:00. "Омония" (Кипр) - "Антверпен" (Бельгия)
21:00. "Рандерс“ (Дания) - ”Галатасарай" (Турция)
21:00. "Славия“ (Прага, Чехия) - ”Легия" (Варшава, Польша)
22:00. "Мура" (Словения) - "Штурм" (Австрия)
22:45. "Фенербахче" (Турция) - ХИК (Финляндия)
23:00. "Олимпиакос“ (Греция) - ”Слован" (Словакия)
23:00. “Рейнджерс“ (Шотландия) - ”Алашкерт" (Армения)
23:00. "Рапид“ (Австрия) - ”Заря" (Украина).