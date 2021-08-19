В плей-офф Лиги Европы пройдут еще 8 матчей

Сегодня в Лиге Европы УЕФА пройдут матчи этапа плей-офф.

Сегодня в Лиге Европы УЕФА пройдут матчи этапа плей-офф.

Как сообщает Report, в третий игровой день состоятся еще 8 матчей.

Польская "Легия", за которую выступает футболист сборной Азербайджана Махир Эмрели, станет гостем чешского клуба "Славия" (Прага).

Представитель Турции "Галатасарай" встретится в Дании с "Рандерсом", а "Фенербахче" - с финским ХИК в Стамбуле.

Лига Европы

Плей-офф, первая игра

21:00. "Омония" (Кипр) - "Антверпен" (Бельгия)

21:00. "Рандерс“ (Дания) - ”Галатасарай" (Турция)

21:00. "Славия“ (Прага, Чехия) - ”Легия" (Варшава, Польша)

22:00. "Мура" (Словения) - "Штурм" (Австрия)

22:45. "Фенербахче" (Турция) - ХИК (Финляндия)

23:00. "Олимпиакос“ (Греция) - ”Слован" (Словакия)

23:00. “Рейнджерс“ (Шотландия) - ”Алашкерт" (Армения)

23:00. "Рапид“ (Австрия) - ”Заря" (Украина).