В отношении президента "ПСЖ" Аль-Хелаифи начали расследование

В Париже началось предварительное расследование в отношении президента "ПСЖ" Нассера Аль-Хелаифи по подозрению в незаконном использовании должностного положения.

Как передает Report со ссылкой на Foot Mercato, прокуратура Парижа передала дело в финансовое антикоррупционное подразделение после обращения организации Anticor.

В организации предположили, что летом 2024 года Аль-Хелаифи мог использовать занимаемые им должности во время переговоров о продаже телевизионных прав на матчи Лиги 1.

На тот момент Аль-Хелаифи одновременно был президентом "ПСЖ", возглавлял beIN Media Group и входил в совет директоров Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP).

Anticor обратилась в прокуратуру еще 3 марта, однако теперь дело перешло на новый этап - в отношении Аль-Хелаифи началось предварительное расследование. В организации считают, что занимаемые им должности могли позволить ему влиять на решения лиги в пользу beIN Media Group при распределении телевизионных прав на чемпионат Франции.

Само по себе начало предварительного расследования не означает установления факта нарушения закона или вины Аль-Хелаифи.