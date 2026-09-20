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    В отношении президента "ПСЖ" Аль-Хелаифи начали расследование

    Футбол
    • 20 сентября, 2026
    • 08:53
    В отношении президента ПСЖ Аль-Хелаифи начали расследование

    В Париже началось предварительное расследование в отношении президента "ПСЖ" Нассера Аль-Хелаифи по подозрению в незаконном использовании должностного положения.

    Как передает Report со ссылкой на Foot Mercato, прокуратура Парижа передала дело в финансовое антикоррупционное подразделение после обращения организации Anticor.

    В организации предположили, что летом 2024 года Аль-Хелаифи мог использовать занимаемые им должности во время переговоров о продаже телевизионных прав на матчи Лиги 1.

    На тот момент Аль-Хелаифи одновременно был президентом "ПСЖ", возглавлял beIN Media Group и входил в совет директоров Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP).

    Anticor обратилась в прокуратуру еще 3 марта, однако теперь дело перешло на новый этап - в отношении Аль-Хелаифи началось предварительное расследование. В организации считают, что занимаемые им должности могли позволить ему влиять на решения лиги в пользу beIN Media Group при распределении телевизионных прав на чемпионат Франции.

    Само по себе начало предварительного расследования не означает установления факта нарушения закона или вины Аль-Хелаифи.

    Нассера Аль-Хелаифи ФК ПСЖ
    PSJ prezidenti barəsində istintaq başlanılıb

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