PSJ prezidenti barəsində istintaq başlanılıb
- 20 sentyabr, 2026
- 09:14
Fransanın PSJ klubunun prezidenti Nasser Əl-Xəlaifi barəsində vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə şübhəsi ilə ilkin araşdırmaya başlanılıb.
"Report" "Foot Mercato"ya istinadən xəbər verir ki, Paris prokurorluğu "Anticor" təşkilatının müraciətindən sonra işi antikorrupsiya bölməsinə göndərib.
Təşkilat ehtimal edir ki, 2024-cü ilin yayında Əl-Xəlaifi Birinci Liqa matçlarının televiziya hüquqlarının satışı üzrə danışıqlar zamanı tutduğu vəzifələrdən istifadə etmiş ola bilər.
Həmin vaxt Əl-Xəlaifi həm də PSJ-nin prezidenti ilə yanaşı, "beIN Media Group"unun rəhbəri və Fransa Peşəkar Futbol Liqasının Direktorlar Şurasının üzvü olub.
Təşkilatda hesab edirlər ki, onun tutduğu vəzifələr Fransa çempionatının televiziya hüquqlarının bölüşdürülməsi zamanı liqanın qərarlarına "beIN Media Group"un xeyrinə təsir göstərməsinə imkan verə bilərdi.
İlkin araşdırmanın başlanması özlüyündə qanun pozuntusu faktının və ya Əl-Xəlaifinin təqsirinin müəyyən edilməsi demək deyil.