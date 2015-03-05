​В отношении президента клуба "Трабзонспор" избрана мера пресечения в виде ареста

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ В отношении президента турецкого клуба "Трабзонспор" Ибрагима Хаджиосманоглу избрана мера пресечения в виде ареста. Как сообщает Report со ссылкой на Hürriyət, причина связана с неучастием президента клуба в судебных процессах.

И.Хаджиосманоглу отказался от участия на трех судебных процессах, связанных с уголовным делом, возбужденным против него после оскорбления им на одной из радиопрограмм президента "Фенербахче" Азиза Йылдырыма.

В эфире передачи от 14 июня 2013 года он сказал: "Уже ничего не будет так, как прежде. Воры, аморальные люди, пользующиеся турецким футболом в личных целях, ответят за свои поступки. Непристойные и подлые дают уроки морали".

Адвокат А.Йылдырыма потребовал ареста И.Хаджиосманоглу. Суд принял требование адвоката, однако в очередной раз оставил процесс незавершенным.