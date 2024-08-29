В Монако прошла жеребьевка основного этапа Лиги чемпионов УЕФА

В Монако прошла жеребьевка основного этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/25.

В Монако прошла жеребьевка основного этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/25.

Как сообщает Report , начиная с текущего сезона клубы вместо группового этапа будут принимать участие в так называемом общем этапе. В нем будут играть 36 команд вместо 32, первые восемь клубов напрямую выйдут в 1/8 финала, оставшиеся восемь мест будут разыграны между клубами, занявшими места с 9-го по 24-е.

Каждая команда сыграет по восемь матчей с разными соперниками.

Ниже представлены сетки по корзинам:

I корзина

II корзина

III корзина

IV корзина

Пары, которые встретятся в плей-офф основного этапа, определятся в ходе жеребьевки, запланированной на 31 января 2025 года. Первые игры пройдут 11-12 февраля, отчетные - 18-19 февраля.

Жеребьевка 1/8, 1/4 и 1/2 финалов состоится 21 февраля 2025 года.

Напомним, что победителем Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/2024 стал мадридский "Реал".