В Монако прошла жеребьевка основного этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/25.
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Каждая команда сыграет по восемь матчей с разными соперниками.
Ниже представлены сетки по корзинам:
I корзина
II корзина
III корзина
IV корзина
Пары, которые встретятся в плей-офф основного этапа, определятся в ходе жеребьевки, запланированной на 31 января 2025 года. Первые игры пройдут 11-12 февраля, отчетные - 18-19 февраля.
Жеребьевка 1/8, 1/4 и 1/2 финалов состоится 21 февраля 2025 года.
Напомним, что победителем Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/2024 стал мадридский "Реал".