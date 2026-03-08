В матче "Шамахы" - "Имишли" победитель не определился
Футбол
- 08 марта, 2026
- 17:16
В матче 23-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу между "Шамахы" и "Имишли" победитель не определился.
Как сообщает Report, встреча на Шамахинском городском стадионе завершилась со счетом 0:0.
По итогам тура "Шамахы" с 27 очками занимает в турнирной таблице восьмое место, а "Имишли" с 22 баллами - девятое.
Отметим, что в первом матче тура "Сумгайыт" и "Карван-Евлах" сыграли вничью - 1:1.
