    В матче "Шамахы" - "Имишли" победитель не определился

    Футбол
    • 08 марта, 2026
    • 17:16
    В матче Шамахы - Имишли победитель не определился

    В матче 23-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу между "Шамахы" и "Имишли" победитель не определился.

    Как сообщает Report, встреча на Шамахинском городском стадионе завершилась со счетом 0:0.

    По итогам тура "Шамахы" с 27 очками занимает в турнирной таблице восьмое место, а "Имишли" с 22 баллами - девятое.

    Отметим, что в первом матче тура "Сумгайыт" и "Карван-Евлах" сыграли вничью - 1:1.

    футбол Премьер-лига Азербайджана
