İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    "Şamaxı" - "İmişli" oyununda qalib müəyyənləşməyib

    Futbol
    • 08 mart, 2026
    • 16:54
    Şamaxı - İmişli oyununda qalib müəyyənləşməyib

    Misli Premyer Liqasının XXIII turunda daha bir oyun keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, doğma meydanda "İmişli"ni qəbul edən "Şamaxı" heç-heçəyə razılaşıb.

    Şamaxı şəhər stadionunda baş tutan matçda hesab açılmayıb.

    Turnir cədvəlində "Şamaxı" 27 xalla səkkizinci, 22 xala malik "İmişli" isə doqquzuncudur.

    Qeyd edək ki, turun ilk matçında "Sumqayıt" və "Karvan-Yevlax" kollektivləri bərabərə qalıb - 1:1.

    Misli Premyer Liqası
    В матче "Шамахы" - "Имишли" победитель не определился

    Son xəbərlər

    17:54

    Tonqa Krallığının sahillərində güclü zəlzələ baş verib

    Digər ölkələr
    17:41
    Foto

    Bakıda İdman Gimnastikası üzrə FIG Dünya Kuboku başa çatıb

    Fərdi
    17:15

    İtaliya klubunun qapıçısı mövsümün qalan hissəsini buraxacaq

    Futbol
    17:12

    Niderlandın XİN rəhbəri İranın Naxçıvana dron hücumunu pisləyib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    17:06

    Nadejda Neynski: İranda qalan Bolqarıstan vətəndaşlarının təxliyəsinə görə Azərbaycana təşəkkür edirik

    Xarici siyasət
    17:05
    Foto

    Çin vətəndaşları Azərbaycan vasitəsilə İrandan təxliyə edilib - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    17:01

    Əhməd Attaf: Əlcəzair İranın Naxçıvana PUA hücumundan narahatdır

    Xarici siyasət
    17:00
    Foto

    Azərbaycan Ordusunda Beynəlxalq Qadınlar Günü ilə bağlı tədbirlər keçirilib

    Hərbi
    16:54

    "Şamaxı" - "İmişli" oyununda qalib müəyyənləşməyib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti