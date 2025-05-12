В матче "Барселоны" с "Реалом" был установлен исторический рекорд "эль класико"

После победы "Барселоны" во вчерашнем матче с "Реалом" со счетом 4:3 последние 18 матчей "эль класико" не заканчиваются с ничейным результатом, что является самой продолжительной серией в истории противостояний этих клубов.
Как передает Report, об этом сообщает Opta Sports.
По данным статистического портала, в пользу "Барселоны" завершились восемь встреч, четыре из которых прошли в этом сезоне, а победой мадридского клуба закончились 10 матчей.
Напомним, по итогам 35 туров "Барселона" является лидером испанского чемпионата, а мадридский клуб после аналогичного количества встреч располагается на втором месте Ла Лиги.