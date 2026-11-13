Сахиль Бабаев: Минфин продолжает анализ показателей 35 госпредприятий за III квартал

В этом году в Азербайджане в рамках мониторинга финансового состояния государственных предприятий подготовлены отчеты, охватывающие показатели 10 предприятий за I квартал и 22 предприятий за II квартал, в настоящее время проводится анализ финансовых показателей еще 35 госпредприятий за III квартал.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, что об этом заявил глава ведомства Сахиль Бабаев на очередном заседании коллегии, проведенном в Минфине под его руководством.

На заседании были обсуждены принятые меры в направлении организации работы с государственными предприятиями и предстоящие задачи на предстоящий период, а также текущие вопросы.

Также был заслушан доклад о работе, проделанной за январь-октябрь этого года года и предстоящих задачах в направлении организации работы с государственными предприятиями. Было отмечено, что в целях представления отчетов госпредприятий в электронном порядке введена в эксплуатацию информационная система Цифрового мониторинга государственных предприятий, утверждены формы данных и отчетности, проведены тренинги для адаптации предприятий к новой системе.

Министр дал соответствующие поручения в направлении подготовки дивидендных прогнозов и бюджетных проектов государственных предприятий, а также соответствующего документа по составлению государственного бюджета и скоринговой методологии по составлению, исполнению и отчётности бюджета, которая будет применяться с будущего года, а также осуществления необходимых мер, связанных с внедрением стандартов корпоративного управления.