В Лиге наций УЕФА могут принять участие страны из другого континента

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин рассматривает возможность расширения Лиги наций.

Как сообщает Report со ссылкой на Mundo Deportivo, это планируется сделать за счет включения в турнир национальных команд других континентов.

В 2021 году в Лигу наций могут быть включены две южноамериканские сборные и по одной команде из Азиатской и Африканской конфедераций футбола. Сообщается, что президент Южноамериканской конфедерации футбола Алехандро Домингес очень заинтересован в совместном проекте с УЕФА.

Отметим, что новый турнир начнется в сентябре 2018 года. В Лиге наций УЕФА выступят 55 европейских сборных, которые будут разделены на четыре дивизиона (A, B, C и D). В каждом дивизионе будет по четыре группы, жеребьевка которых пройдет 24 января в швейцарской Лозанне.

Напомним, что позднее о создании аналогичного турнира объявила Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна.