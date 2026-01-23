Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Футбол
    • 23 января, 2026
    • 02:51
    В Лиге Европы УЕФА проведены матчи 7-го тура общего этапа.

    Как сообщает Report, стамбульский "Фенербахче" дома минимально уступил бирмингемской "Астон Вилле", итальянская "Рома" обыграла в родных стенах немецкий "Штутгарт".

    Лига Европы УЕФА

    Общий этап

    VII тур

    "Фейеноорд" (Нидерланды) - "Штурм" (Австрия) - 3:0

    "Фенербахче" (Турция) - "Астон Вилла" (Англия) - 0:1

    ПАОК (Греция) - "Бетис" (Испания) - 2:0

    "Виктория" (Чехия) - "Порту" (Португалия) - 1:1

    "Янг Бойз" (Швейцария) - "Лион" (Франция) - 0:1

    "Фрайбург" (Германия) - "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - 1:0

    "Болонья" (Италия) - "Селтик" (Шотландия) - 2:2

    "Мальмё" (Швеция) - "Црвена Звезда" (Сербия) - 0:1

    "Бранн" (Норвегия) - "Мидтьюлланн" (Дания) - 3:3

    "Рома" (Италия) - "Штутгарт" (Германия) - 2:0

    "Рейнджерс" (Шотландия) - "Лудогорец" (Болгария) - 1:0

    "Динамо" (Хорватия) - ФКСБ (Румыния) - 4:1

    "Зальцбург" (Австрия) - "Базель" (Швейцария) - 3:1

    "Брага" (Португалия) - "Ноттингем Форест" (Англия) - 1:0

    "Ференцварош" (Венгрия) - "Панатинаикос" (Греция) - 1:1

    "Ницца" (Франция) - "Гоу Ахед Иглз" (Нидерланды) - 3:1

    "Сельта" (Испания) - "Лилль" (Франция) - 2:1

    "Утрехт" (Нидерланды) - "Генк" (Бельгия) - 0:2.

