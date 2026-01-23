В Лиге Европы УЕФА проведены матчи 7-го тура общего этапа
- 23 января, 2026
- 02:51
В Лиге Европы УЕФА проведены матчи 7-го тура общего этапа.
Как сообщает Report, стамбульский "Фенербахче" дома минимально уступил бирмингемской "Астон Вилле", итальянская "Рома" обыграла в родных стенах немецкий "Штутгарт".
Лига Европы УЕФА
Общий этап
VII тур
"Фейеноорд" (Нидерланды) - "Штурм" (Австрия) - 3:0
"Фенербахче" (Турция) - "Астон Вилла" (Англия) - 0:1
ПАОК (Греция) - "Бетис" (Испания) - 2:0
"Виктория" (Чехия) - "Порту" (Португалия) - 1:1
"Янг Бойз" (Швейцария) - "Лион" (Франция) - 0:1
"Фрайбург" (Германия) - "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - 1:0
"Болонья" (Италия) - "Селтик" (Шотландия) - 2:2
"Мальмё" (Швеция) - "Црвена Звезда" (Сербия) - 0:1
"Бранн" (Норвегия) - "Мидтьюлланн" (Дания) - 3:3
"Рома" (Италия) - "Штутгарт" (Германия) - 2:0
"Рейнджерс" (Шотландия) - "Лудогорец" (Болгария) - 1:0
"Динамо" (Хорватия) - ФКСБ (Румыния) - 4:1
"Зальцбург" (Австрия) - "Базель" (Швейцария) - 3:1
"Брага" (Португалия) - "Ноттингем Форест" (Англия) - 1:0
"Ференцварош" (Венгрия) - "Панатинаикос" (Греция) - 1:1
"Ницца" (Франция) - "Гоу Ахед Иглз" (Нидерланды) - 3:1
"Сельта" (Испания) - "Лилль" (Франция) - 2:1
"Утрехт" (Нидерланды) - "Генк" (Бельгия) - 0:2.