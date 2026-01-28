Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Рубио назвал соглашения, в которых не будут участвовать США

    Соединенные Штаты больше не будут участвовать в международных соглашениях и инициативах, которые подрывают национальные интересы страны.

    Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

    Такое заявление он сделал на фоне выхода Вашингтона из Парижского соглашения по климату. Рубио отметил, что данный документ ведет к росту цен в США, тормозит экономический рост и ослабляет национальную безопасность страны.

    Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Париже. Во время первого срока американского лидера Дональда Трампа Соединенные Штаты официально вышли из соглашения 4 ноября 2019 года. Во время второго президентского срока Трамп подписал указ о выходе страны из Парижского соглашения.

