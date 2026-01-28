Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Другие страны
    • 28 января, 2026
    • 06:14
    В США из-за снежной бури погибли 42 человека

    Число погибших из-за снежной бури в США достигло 42.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал ABC News.

    Среди погибших жители Нью-Йорка, штатов Арканзас, Канзас, Луизиана, Массачусетс, Миссисипи, Нью-Джерси, Огайо, Пенсильвания, Техас, Южная Каролина.

    Непогода затронула около 200 млн жителей США, местами выпало почти 40 см снега. Из-за неблагоприятных условий в стране были отменены около 20 тыс. авиарейсов. По информации мониторингового ресурса PowerOutage, без света все еще остаются более 448 тыс. потребителей, большинство из них проживают в штатах Теннесси (147 373) и Миссисипи (128 462).

    По оценке Национальной метеорологической службы США некоторые затронутые снежной бурей штаты могли столкнуться "с самым длительным периодом холодов за несколько десятилетий".

