В Балаханы автомобиль насмерть сбил пешехода
Происшествия
- 28 января, 2026
- 08:54
В поселке Балаханы Сабунчинского района произошло смертельное ДТП с участием пешехода.
Как сообщает Report, автомобиль BMW, который управлял Агаев Гусейн Мубариз оглу, переходившего дорогу Багирова Алескера Агалескер оглу.
Пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.
По факту возбуждено уголовное дело.
