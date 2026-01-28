Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (28.01.2026)
Финансы
- 28 января, 2026
- 09:05
|
Последняя цена
|
Разница с ценой
закрытия предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
67,90
|
0,33
|
7,05
|
WTI (долл/барр)
|
62,76
|
0,37
|
5,34
|
Золото (долл/унция)
|
5 272,40
|
151,80
|
931,30
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
49 003,41
|
- 408,99
|
940,12
|
S&P 500
|
6 978,60
|
28,37
|
133,10
|
Nasdaq
|
23 817,10
|
215,74
|
575,11
|
Nikkei
|
53 333,54
|
448,29
|
2 994,06
|
Dax
|
24 894,44
|
- 38,64
|
404,03
|
FTSE 100
|
10 207,80
|
58,95
|
276,42
|
CAC 40 INDEX
|
8 152,82
|
21,67
|
3,32
|
Shanghai Composite
|
4 139,90
|
7,29
|
171,06
|
Bist 100
|
13 106,99
|
- 70,33
|
1 845,47
|
RTS
|
1 144,58
|
- 2,67
|
30,45
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1998
|
0,0000
|
0,0253
|
USD/GBP
|
1,3798
|
- 0,0001
|
0,0325
|
JPY/USD
|
152,6400
|
0,4300
|
- 3,8100
|
RUB/USD
|
76,2500
|
- 0,0100
|
- 2,5000
|
TRY/USD
|
43,4122
|
0,0100
|
0,4560
|
CNY/USD
|
6,9457
|
- 0,0100
|
- 0,0433
