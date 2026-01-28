Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (28.01.2026)

    Финансы
    • 28 января, 2026
    • 09:05
    Последняя цена

    Разница с ценой

    закрытия предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    67,90

    0,33

    7,05

    WTI (долл/барр)

    62,76

    0,37

    5,34

    Золото (долл/унция)

    5 272,40

    151,80

    931,30

    Индексы

    Dow-Jones

    49 003,41

    - 408,99

    940,12

    S&P 500

    6 978,60

    28,37

    133,10

    Nasdaq

    23 817,10

    215,74

    575,11

    Nikkei

    53 333,54

    448,29

    2 994,06

    Dax

    24 894,44

    - 38,64

    404,03

    FTSE 100

    10 207,80

    58,95

    276,42

    CAC 40 INDEX

    8 152,82

    21,67

    3,32

    Shanghai Composite

    4 139,90

    7,29

    171,06

    Bist 100

    13 106,99

    - 70,33

    1 845,47

    RTS

    1 144,58

    - 2,67

    30,45

    Валюта

    USD/EUR

    1,1998

    0,0000

    0,0253

    USD/GBP

    1,3798

    - 0,0001

    0,0325

    JPY/USD

    152,6400

    0,4300

    - 3,8100

    RUB/USD

    76,2500

    - 0,0100

    - 2,5000

    TRY/USD

    43,4122

    0,0100

    0,4560

    CNY/USD

    6,9457

    - 0,0100

    - 0,0433
    ключевые показатели индексы валюта
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (28.01.2026)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (28.01.2026)

