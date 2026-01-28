"Карабах" сыграет с английским "Ливерпулем"
Футбол
- 28 января, 2026
- 09:10
"Карабах" сыграет с английским клубом "Ливерпуль" в VIII туре общего этапа Лиги Чемпионов УЕФА.
Как сообщает Report, игра начнется на стадионе "Энфилд" в 00:00 по бакинскому времени.
Матч будет судить словацкий рефери ФИФА Иван Кружляк.
Напомним, что представитель Мерсисайда в настоящее время занимает 4-е место с 15 очками. "Карабах" находится на 18-й позиции с 10 очками.
