Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    "Карабах" сыграет с английским "Ливерпулем"

    Футбол
    • 28 января, 2026
    • 09:10
    Карабах сыграет с английским Ливерпулем

    "Карабах" сыграет с английским клубом "Ливерпуль" в VIII туре общего этапа Лиги Чемпионов УЕФА.

    Как сообщает Report, игра начнется на стадионе "Энфилд" в 00:00 по бакинскому времени.

    Матч будет судить словацкий рефери ФИФА Иван Кружляк.

    Напомним, что представитель Мерсисайда в настоящее время занимает 4-е место с 15 очками. "Карабах" находится на 18-й позиции с 10 очками.

    ФК Лига чемпионов УЕФА
    UEFA Çempionlar Liqası: "Qarabağ" bu gün "Liverpul"la üz-üzə gələcək
    UEFA Champions League: Qarabag to face Liverpool today

    Последние новости

    09:45

    Цена азербайджанской нефти превысила $69

    Энергетика
    09:37

    Пашинян: Войны с Азербайджаном не будет, но мы продолжим развивать армию

    В регионе
    09:30

    В РФ произошло возгорание нефтепродуктов после атаки БПЛА

    Другие страны
    09:19

    Стоимость золота обновила исторический максимум

    Финансы
    09:14

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.01.2026)

    Финансы
    09:10

    "Карабах" сыграет с английским "Ливерпулем"

    Футбол
    09:10

    Нефть подорожала после выхода оценки запасов сырья в США

    Энергетика
    09:05

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (28.01.2026)

    Финансы
    08:54

    В Балаханы автомобиль насмерть сбил пешехода

    Происшествия
    Лента новостей