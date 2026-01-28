"Карабах" сыграет с английским "Ливерпулем"

"Карабах" сыграет с английским клубом "Ливерпуль" в VIII туре общего этапа Лиги Чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, игра начнется на стадионе "Энфилд" в 00:00 по бакинскому времени.

Матч будет судить словацкий рефери ФИФА Иван Кружляк.

Напомним, что представитель Мерсисайда в настоящее время занимает 4-е место с 15 очками. "Карабах" находится на 18-й позиции с 10 очками.