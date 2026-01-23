İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    UEFA Avropa Liqasının Liqa mərhələsində VII turun qarşılaşmaları keçirilib

    Futbol
    • 23 yanvar, 2026
    • 02:49
    UEFA Avropa Liqasının Liqa mərhələsində VII turun qarşılaşmaları keçirilib

    UEFA Avropa Liqasının Liqa mərhələsində VII turun oyunları keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, Türkiyənin "Fənərbağça" klubu evdə "Aston Villa" ilə üz-üzə gəlib.

    "Roma" İtaliyada "Ştutqart"ı qəbul edib.

    UEFA Avropa Liqası

    Liqa mərhələsi

    VII tur

    "Feyenoord" (Niderland) - "Şturm" (Avstriya) 3:0

    "Fənərbağça" (Türkiyə) - "Aston Villa" (İngiltərə) 0:1

    PAOK (Yunanıstan) - "Betis" (İspaniya) 2:0

    "Viktoriya" (Çexiya) - "Portu" (Portuqaliya) 1:1

    "Yanq Boys" (İsveçrə) - "Lion" (Fransa) 0:1

    "Frayburq" (Almaniya) - "Makkabi" (Təl-Əviv, İsrail) 1:0

    "Bolonya" (İtaliya) - "Seltik" (Şotlandiya) 2:2

    "Malmö" (İsveç) - "Srvena Zvezda" (Serbiya) 0:1

    "Brann" (Norveç) - "Midtyullann" (Danimarka) 3:3

    "Roma" (İtaliya) - "Ştutqart" (Almaniya) 2:0

    "Reyncers" (Şotlandiya) - "Ludoqorets" (Bolqarıstan) 1:0

    "Dinamo" (Xorvatiya) - FCSB (Rumıniya) 4:1

    "Zaltsburq" (Avstriya) - "Bazel" (İsveçrə) 3:1

    "Braqa" (Portuqaliya) - "Nottinqem Forest" (İngiltərə) 1:0

    "Ferentsvaroş" (Macarıstan) - "Panatinaikos" (Yunanıstan) 1:1

    "Nitsa" (Fransa) - "Qo Ehed İqlz" (Niderland) 3:1

    "Selta" (İspaniya) - "Lill" (Fransa) 2:1

    "Utrext" (Niderland) - "Genk" (Belçika) 0:2

    UEFA Avropa Liqası "Fənərbağça" Liqa mərhələsi
    Foto
