UEFA Avropa Liqasının Liqa mərhələsində VII turun qarşılaşmaları keçirilib
- 23 yanvar, 2026
- 02:49
UEFA Avropa Liqasının Liqa mərhələsində VII turun oyunları keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, Türkiyənin "Fənərbağça" klubu evdə "Aston Villa" ilə üz-üzə gəlib.
"Roma" İtaliyada "Ştutqart"ı qəbul edib.
UEFA Avropa Liqası
Liqa mərhələsi
VII tur
"Feyenoord" (Niderland) - "Şturm" (Avstriya) 3:0
"Fənərbağça" (Türkiyə) - "Aston Villa" (İngiltərə) 0:1
PAOK (Yunanıstan) - "Betis" (İspaniya) 2:0
"Viktoriya" (Çexiya) - "Portu" (Portuqaliya) 1:1
"Yanq Boys" (İsveçrə) - "Lion" (Fransa) 0:1
"Frayburq" (Almaniya) - "Makkabi" (Təl-Əviv, İsrail) 1:0
"Bolonya" (İtaliya) - "Seltik" (Şotlandiya) 2:2
"Malmö" (İsveç) - "Srvena Zvezda" (Serbiya) 0:1
"Brann" (Norveç) - "Midtyullann" (Danimarka) 3:3
"Roma" (İtaliya) - "Ştutqart" (Almaniya) 2:0
"Reyncers" (Şotlandiya) - "Ludoqorets" (Bolqarıstan) 1:0
"Dinamo" (Xorvatiya) - FCSB (Rumıniya) 4:1
"Zaltsburq" (Avstriya) - "Bazel" (İsveçrə) 3:1
"Braqa" (Portuqaliya) - "Nottinqem Forest" (İngiltərə) 1:0
"Ferentsvaroş" (Macarıstan) - "Panatinaikos" (Yunanıstan) 1:1
"Nitsa" (Fransa) - "Qo Ehed İqlz" (Niderland) 3:1
"Selta" (İspaniya) - "Lill" (Fransa) 2:1
"Utrext" (Niderland) - "Genk" (Belçika) 0:2