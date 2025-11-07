В Лиге Европы УЕФА проведены матчи 4-го тура общего этапа

В Лиге Европы УЕФА состоялись матчи IV тура общего этапа.

Как сообщает Report, всего было проведено 18 игр.

Турецкий "Фенербахче" на выезде в Чехии сыграл с "Викторией", итальянская "Рома" встретилась с "Рейнджерс" в Шотландии.

УЕФА Лига Европы

Групповой этап

IV тур

"Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Сельта" (Испания) - 0:3

"Зальцбург" (Австрия) - "Гоу Эхед Иглз" (Нидерланды) - 2:0

"Црвена Звезда" (Сербия) - "Лилль" (Франция) - 1:0

"Базель" (Швейцария) - ФКСБ (Румыния) - 3:1

"Мидтьюлланн" (Дания) - "Селтик" (Шотландия) - 3:1

"Штурм" (Австрия) - "Ноттингем Форест" (Англия) - 0:0

"Ницца" (Франция) - "Фрайбург" (Германия) - 1:3

"Мальмё" (Швеция) - "Панатинаикос" (Греция) - 0:1

"Утрехт" (Нидерланды) - "Порту" (Португалия) - 1:1

"Рейнджерс" (Шотландия) - "Рома" (Италия) - 0:2

"Бетис" (Испания) - "Лион" (Франция) - 2:0

"Астон Вилла" (Англия) - "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - 2:0

"Брага" (Португалия) - "Генк" (Бельгия) - 3:4

ПАОК (Греция) - "Янг Бойз" (Швейцария) - 4:0

"Виктория" (Чехия) - "Фенербахче" (Турция) - 0:0

"Ференцварош" (Венгрия) - "Лудогорец" (Болгария) - 3:1

"Болонья" (Италия) - "Бранн" (Норвегия) - 0:0

"Штутгарт" (Германия) - "Фейеноорд" (Нидерланды) - 2:0