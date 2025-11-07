В Лиге Европы УЕФА проведены матчи 4-го тура общего этапа

Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    07 ноября, 2025
    В Лиге Европы УЕФА состоялись матчи IV тура общего этапа.

    Как сообщает Report, всего было проведено 18 игр.

    Турецкий "Фенербахче" на выезде в Чехии сыграл с "Викторией", итальянская "Рома" встретилась с "Рейнджерс" в Шотландии.

    УЕФА Лига Европы

    Групповой этап

    IV тур

    "Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Сельта" (Испания) - 0:3

    "Зальцбург" (Австрия) - "Гоу Эхед Иглз" (Нидерланды) - 2:0

    "Црвена Звезда" (Сербия) - "Лилль" (Франция) - 1:0

    "Базель" (Швейцария) - ФКСБ (Румыния) - 3:1

    "Мидтьюлланн" (Дания) - "Селтик" (Шотландия) - 3:1

    "Штурм" (Австрия) - "Ноттингем Форест" (Англия) - 0:0

    "Ницца" (Франция) - "Фрайбург" (Германия) - 1:3

    "Мальмё" (Швеция) - "Панатинаикос" (Греция) - 0:1

    "Утрехт" (Нидерланды) - "Порту" (Португалия) - 1:1

    "Рейнджерс" (Шотландия) - "Рома" (Италия) - 0:2

    "Бетис" (Испания) - "Лион" (Франция) - 2:0

    "Астон Вилла" (Англия) - "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - 2:0

    "Брага" (Португалия) - "Генк" (Бельгия) - 3:4

    ПАОК (Греция) - "Янг Бойз" (Швейцария) - 4:0

    "Виктория" (Чехия) - "Фенербахче" (Турция) - 0:0

    "Ференцварош" (Венгрия) - "Лудогорец" (Болгария) - 3:1

    "Болонья" (Италия) - "Бранн" (Норвегия) - 0:0

    "Штутгарт" (Германия) - "Фейеноорд" (Нидерланды) - 2:0

