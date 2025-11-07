UEFA Avropa Liqası: Liqa mərhələsində IV turun oyunları keçirilib
- 07 noyabr, 2025
- 01:59
UEFA Avropa Liqasının Liqa mərhələsində IV turun oyunları keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, Avropanın yaşıl meydanlarında 18 qarşılaşma baş tutub.
Türkiyənin "Fənərbağça" klubu Çexiyada "Viktoriya"nın qonağı olub. "Roma" isə Şotlandiyada "Reyncers"lə üz-üzə gəlib.
UEFA Avropa Liqası
Liqa mərhələsi
IV tur
"Dinamo" (Zaqreb, Xorvatiya) - "Selta" (İspaniya) - 0:3
"Zaltsburq" (Avstriya) - "Qo Ehed İqlz" (Niderland) - 2:0
"Srvena Zvezda" (Serbiya) - "Lill" (Fransa) - 1:0
"Bazel" (İsveçrə) - FCSB (Rumıniya) - 3:1
"Midtyullann" (Danimarka) - "Seltik" (Şotlandiya) - 3:1
"Şturm" (Avstriya) - "Nottinqem Forest" (İngiltərə) - 0:0
"Nitsa" (Fransa) - "Frayburq" (Almaniya) - 1:3
"Malmö" (İsveç) - "Panatinaikos" (Yunanıstan) - 0:1
"Utrext" (Niderland) - "Portu" (Portuqaliya) - 1:1
"Reyncers" (Şotlandiya) - "Roma" (İtaliya) - 0:2
"Betis" (İspaniya) - "Lion" (Fransa) - 2:0
"Aston Villa" (İngiltərə) - "Makkabi" (Təl-Əviv, İsrail) - 2:0
"Braqa" (Portuqaliya) - "Genk" (Belçika) - 3:4
PAOK (Yunanıstan) - "Yanq Boys" (İsveçrə) - 4:0
"Viktoriya" (Çexiya) - "Fənərbağça" (Türkiyə) - 0:0
"Ferentsvaroş" (Macarıstan) - "Ludoqorets" (Bolqarıstan) - 3:1
"Bolonya" (İtaliya) - "Brann" (Norveç) - 0:0
"Ştutqart" (Almaniya) - "Feyenoord" (Niderland) - 2:0