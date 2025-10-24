Лига Европы УЕФА: "Рома" неожиданно проиграла дома, "Фенербахче" одержал вторую победу

В Лиге Европы УЕФА прошли матчи третьего тура общего этапа.

Как сообщает Report, за игровой вечер было проведено 18 встреч.

Турецкий "Фенербахче" дома обыграл немецкий "Штутгарт" и довел количество очков в активе до шести. "Рома" неожиданно уступила в Италии польской "Виктории".

Лига Европы УЕФА

Общий этап

III тур

23 октября

20:45. "Зальцбург" (Австрия) - "Ференцварош" (Венгрия) - 2:3

20:45. "Фенербахче" (Турция) - "Штутгарт" (Германия) - 1:0

20:45. "Брага" (Португалия) - "Црвена Звезда" (Сербия) - 2:0

20:45. "Лион" (Франция) - "Базель" (Швейцария) - 2:0

20:45. ФКСБ (Румыния) - "Болонья" (Италия) - 1:2

20:45. "Гоу Эхед Иглз" (Нидерланды) - "Астон Вилла" (Англия) - 2:1

20:45. "Генк" (Бельгия) - "Бетис" (Испания) - 0:0

20:45. "Бранн" (Норвегия) - "Рейнджерс" (Шотландия) - 3:0

23:00. "Фейеноорд" (Нидерланды) - "Панатинаикос" (Греция) - 3:1

23:00. "Рома" (Италия) - "Виктория" (Чехия) - 1:2

23:00. "Лилль" (Франция) - ПАОК (Греция) - 3:4

23:00. "Селтик" (Шотландия) - "Штурм" (Австрия) - 2:1

23:00. "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - "Мидтьюлланн" (Дания) - 0:3

23:00. "Янг Бойз" (Швейцария) - "Лудогорец" (Болгария) - 3:2

23:00. "Фрайбург" (Германия) - "Утрехт" (Нидерланды) - 2:0

23:00. "Ноттингем Форест" (Англия) - "Порту" (Португалия) - 2:0

23:00. "Сельта" (Испания) - "Ницца" (Франция) - 2:1

23:00. "Мальмё" (Швеция) - "Динамо" (Загреб, Хорватия) - 1:1.