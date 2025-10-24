Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Бюджетный пакет

    Лига Европы УЕФА: "Рома" неожиданно проиграла дома, "Фенербахче" одержал вторую победу

    Футбол
    • 24 октября, 2025
    • 01:08
    Лига Европы УЕФА: Рома неожиданно проиграла дома, Фенербахче одержал вторую победу

    В Лиге Европы УЕФА прошли матчи третьего тура общего этапа.

    Как сообщает Report, за игровой вечер было проведено 18 встреч.

    Турецкий "Фенербахче" дома обыграл немецкий "Штутгарт" и довел количество очков в активе до шести. "Рома" неожиданно уступила в Италии польской "Виктории".

    Лига Европы УЕФА

    Общий этап

    III тур

    23 октября

    20:45. "Зальцбург" (Австрия) - "Ференцварош" (Венгрия) - 2:3

    20:45. "Фенербахче" (Турция) - "Штутгарт" (Германия) - 1:0

    20:45. "Брага" (Португалия) - "Црвена Звезда" (Сербия) - 2:0

    20:45. "Лион" (Франция) - "Базель" (Швейцария) - 2:0

    20:45. ФКСБ (Румыния) - "Болонья" (Италия) - 1:2

    20:45. "Гоу Эхед Иглз" (Нидерланды) - "Астон Вилла" (Англия) - 2:1

    20:45. "Генк" (Бельгия) - "Бетис" (Испания) - 0:0

    20:45. "Бранн" (Норвегия) - "Рейнджерс" (Шотландия) - 3:0

    23:00. "Фейеноорд" (Нидерланды) - "Панатинаикос" (Греция) - 3:1

    23:00. "Рома" (Италия) - "Виктория" (Чехия) - 1:2

    23:00. "Лилль" (Франция) - ПАОК (Греция) - 3:4

    23:00. "Селтик" (Шотландия) - "Штурм" (Австрия) - 2:1

    23:00. "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - "Мидтьюлланн" (Дания) - 0:3

    23:00. "Янг Бойз" (Швейцария) - "Лудогорец" (Болгария) - 3:2

    23:00. "Фрайбург" (Германия) - "Утрехт" (Нидерланды) - 2:0

    23:00. "Ноттингем Форест" (Англия) - "Порту" (Португалия) - 2:0

    23:00. "Сельта" (Испания) - "Ницца" (Франция) - 2:1

    23:00. "Мальмё" (Швеция) - "Динамо" (Загреб, Хорватия) - 1:1.

    Лига Европы УЕФА футбол
    UEFA Avropa Liqası: "Roma" öz meydanında uduzub, "Lion" qalib gəlib

    Последние новости

    01:19

    В Лиге конференций УЕФА состоялись матчи 2-го тура общего этапа

    Футбол
    01:08

    Лига Европы УЕФА: "Рома" неожиданно проиграла дома, "Фенербахче" одержал вторую победу

    Футбол
    00:49

    Китайская ракета вывела на орбиту экспериментальный спутник связи

    Другие страны
    00:17

    Трамп: США объявили войну наркокартелям

    Другие страны
    23:46

    Азербайджанские борцы греко-римского стиля заняли третье место в командном зачете ЧМ

    Индивидуальные
    23:42

    Белый дом: Индия сократила закупки нефти у РФ по запросу Трампа

    Другие страны
    23:21

    Шатдаун в США может вызвать серьезные перебои в работе аэропортов

    Другие страны
    23:19

    Сенатор Дэйнс: Проект TRIPP создаст новый торговый маршрут

    Внешняя политика
    23:01

    Мирзоян обсудил с председателем Сената Франции ситуацию на Южном Кавказе

    В регионе
    Лента новостей