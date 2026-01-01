В Карачи 25 человек пострадали из-за стрельбы в воздух в новогоднюю ночь

В пакистанском городе Карачи в результате стрельбы в воздух во время празднования Нового года ранения получили 25 человек, включая женщин и детей.

Как сообщает Report со ссылкой на пакистанские СМИ, пострадавшие были ранены шальными пулями, выпущенными в ходе незаконных "праздничных" салютов из огнестрельного оружия.

Полиция Карачи задержала по всему городу 59 человек по обвинению в стрельбе в воздух и изъяла у них оружие.

Сотрудники больниц и спасательных служб сообщили о поступлении детей разных возрастов с огнестрельными ранениями, подчеркнув опасные последствия для их здоровья.

Власти вновь призвали граждан отказаться от стрельбы в воздух, отметив, что данная традиция ежегодно ставит под угрозу жизни ни в чем не повинных людей.

Инциденты произошли, несмотря на жесткие предупреждения полиции о том, что любые случаи стрельбы в новогоднюю ночь повлекут немедленные аресты. В целях обеспечения общественной безопасности правоохранительные органы использовали дроны для мониторинга ситуации в режиме реального времени.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела, ведутся дальнейшие юридические процедуры.