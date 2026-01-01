Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Карачи 25 человек пострадали из-за стрельбы в воздух в новогоднюю ночь

    Другие страны
    • 01 января, 2026
    • 14:54
    В Карачи 25 человек пострадали из-за стрельбы в воздух в новогоднюю ночь

    В пакистанском городе Карачи в результате стрельбы в воздух во время празднования Нового года ранения получили 25 человек, включая женщин и детей.

    Как сообщает Report со ссылкой на пакистанские СМИ, пострадавшие были ранены шальными пулями, выпущенными в ходе незаконных "праздничных" салютов из огнестрельного оружия.

    Полиция Карачи задержала по всему городу 59 человек по обвинению в стрельбе в воздух и изъяла у них оружие.

    Сотрудники больниц и спасательных служб сообщили о поступлении детей разных возрастов с огнестрельными ранениями, подчеркнув опасные последствия для их здоровья.

    Власти вновь призвали граждан отказаться от стрельбы в воздух, отметив, что данная традиция ежегодно ставит под угрозу жизни ни в чем не повинных людей.

    Инциденты произошли, несмотря на жесткие предупреждения полиции о том, что любые случаи стрельбы в новогоднюю ночь повлекут немедленные аресты. В целях обеспечения общественной безопасности правоохранительные органы использовали дроны для мониторинга ситуации в режиме реального времени.

    В отношении задержанных возбуждены уголовные дела, ведутся дальнейшие юридические процедуры.

    Пакистан Карачи стрельба новогоднее празднество

    Последние новости

    14:54

    В Карачи 25 человек пострадали из-за стрельбы в воздух в новогоднюю ночь

    Другие страны
    14:46
    Фото

    AYNA: 29-31 декабря из Баку в регионы перевезено более 25 000 пассажиров

    Инфраструктура
    14:44

    Боксер Джошуа выписался из больницы после ДТП в Нигерии

    Индивидуальные
    14:34
    Фото

    По инициативе Лейлы Алиевой прошли новогодние мероприятия в ряде детских учреждений

    Внутренняя политика
    14:17

    МЧС: Хаотичная парковка затрудняет проезд спасательной техники

    Происшествия
    14:08

    В Пакистане в крупном ДТП погибли 14 человек, почти 30 получили ранения

    Другие страны
    14:03

    Завтра осадки в Баку усилятся - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    Экология
    14:01

    В Индии в результате ДТП погибли трое, один получил ранение

    Другие страны
    13:40
    Фото

    Тишина вместо суеты: утренний Баку после праздничной ночи — ФОТОРЕПОРТАЖ

    Внутренняя политика
    Лента новостей