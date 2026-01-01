В новогоднюю ночь в Германии погибли два человека, арестованы 400

В Германии в новогодние праздники произошло многочисленные нападения на сотрудников экстренных служб и инциденты, связанные с использованием фейерверков. По меньшей мере два человека погибли в результате использования фейерверков, сотни людей были ненадолго задержаны.

Как передает Report, об этом сообщает Spiegel со ссылкой на полицию Берлина.

"К утру Нового года в столице было временно задержано около 400 человек. По меньшей мере 24 сотрудника полиции получили ранения. Полиция, пожарные и спасательные службы были развернуты по всей стране в большом количестве. Самые масштабные публичные вечеринки на открытом воздухе в Германии на этот раз прошли у Бранденбургских ворот в Берлине, в порту Гамбурга и в центре Мюнхена", - отметили в полиции.