В новогоднюю ночь в Германии погибли два человека, арестованы 400
- 01 января, 2026
- 15:16
В Германии в новогодние праздники произошло многочисленные нападения на сотрудников экстренных служб и инциденты, связанные с использованием фейерверков. По меньшей мере два человека погибли в результате использования фейерверков, сотни людей были ненадолго задержаны.
Как передает Report, об этом сообщает Spiegel со ссылкой на полицию Берлина.
"К утру Нового года в столице было временно задержано около 400 человек. По меньшей мере 24 сотрудника полиции получили ранения. Полиция, пожарные и спасательные службы были развернуты по всей стране в большом количестве. Самые масштабные публичные вечеринки на открытом воздухе в Германии на этот раз прошли у Бранденбургских ворот в Берлине, в порту Гамбурга и в центре Мюнхена", - отметили в полиции.
В новогоднюю ночь в Германии погибли два человека, арестованы 400
