İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Büdcə zərfi

    UEFA Avropa Liqası: "Roma" öz meydanında uduzub, "Lion" qalib gəlib

    Futbol
    • 24 oktyabr, 2025
    • 01:02
    UEFA Avropa Liqası: Roma öz meydanında uduzub, Lion qalib gəlib

    UEFA Avropa Liqasının Liqa mərhələsində III turun oyunları keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, Avropanın yaşıl meydanlarında 18 qarşılaşma baş tutub.

    Türkiyənin "Fənərbağça" klubu evdə "Ştutqart"ı məğlub edib.

    UEFA Avropa Liqası

    Liqa mərhələsi

    III tur

    23 oktyabr

    "Feyenoord" (Niderland) - "Panatinaikos" (Yunanıstan) – 3:1

    20:45. "Zaltsburq" (Avstriya) - "Ferentsvaroş" (Macarıstan) – 2:3

    20:45. "Fənərbağça" (Türkiyə) - "Ştutqart" (Almaniya) – 1:0

    20:45. "Braqa" (Portuqaliya) - "Srvena Zvezda" (Serbiya) – 2:0

    20:45. "Lion" (Fransa) - "Bazel" (İsveçrə) – 2:0

    20:45. FCSB (Rumıniya) - "Bolonya" (İtaliya) – 1:2

    20:45. "Qo Ehed İqlz" (Niderland) - "Aston Villa" (İngiltərə) – 2:1

    20:45. "Genk" (Belçika) - "Betis" (İspaniya) – 0:0

    20:45. "Brann" (Norveç) - "Reyncers" (Şotlandiya) -3:0

    23:00. "Roma" (İtaliya) - "Viktoriya" (Çexiya) – 1:2

    23:00. "Lill" (Fransa) - PAOK (Yunanıstan) – 3:4

    23:00. "Seltik" (Şotlandiya) - "Şturm" (Avstriya) – 2:1

    23:00. "Makkabi" (Təl-Əviv, İsrail) - "Midtyullann" (Danimarka) – 0:3

    23:00. "Yanq Boys" (İsveçrə) - "Ludoqorets" (Bolqarıstan) – 3:2

    23:00. "Frayburq" (Almaniya) - "Utrext" (Niderland) 2-0

    23:00. "Nottinqem Forest" (İngiltərə) - "Portu" (Portuqaliya) – 2:0

    23:00. "Selta" (İspaniya) - "Nitsa" (Fransa) – 2:1

    23:00. "Malmö" (İsveç) - "Dinamo" (Zaqreb, Xorvatiya) – 1:1.

    UEFA Avropa Liqası "Fənərbağça" "Roma"
    Лига Европы УЕФА: "Рома" неожиданно проиграла дома, "Фенербахче" одержал вторую победу

    Son xəbərlər

    01:03

    UEFA Konfrans Liqası: Türkiyə və İtaliya klublarından böyük hesablı qələbə

    Futbol
    01:02

    UEFA Avropa Liqası: "Roma" öz meydanında uduzub, "Lion" qalib gəlib

    Futbol
    00:26

    Hindistan Trampın tələbi ilə Rusiyadan neft idxalını azaldıb

    Digər ölkələr
    23:53

    Ağ Ev: Şatdaun hava limanlarının fəaliyyətində ciddi fasilələrə səbəb ola bilər

    Digər ölkələr
    23:37

    Azərbaycanın yunan-Roma güləşçiləri dünya çempionatında üçüncü olublar

    Fərdi
    23:26

    Amerikalı senator: TRIPP layihəsi yeni bir ticarət yolu yaradacaq

    Xarici siyasət
    23:03

    "Gəncə"nin baş məşqçisi: "Komandamız sıxıntılı zamandan keçir"

    Komanda
    22:53

    Mirzoyan Fransa Senatının sədri ilə Cənubi Qafqazdakı prosesləri müzakirə edib

    Region
    22:46

    "Fənərbağça" UEFA Avropa Liqasında Almaniya klubuna qalib gəlib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti