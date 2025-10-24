UEFA Avropa Liqası: "Roma" öz meydanında uduzub, "Lion" qalib gəlib
- 24 oktyabr, 2025
- 01:02
UEFA Avropa Liqasının Liqa mərhələsində III turun oyunları keçirilib.
"Report"un məlumatına görə, Avropanın yaşıl meydanlarında 18 qarşılaşma baş tutub.
Türkiyənin "Fənərbağça" klubu evdə "Ştutqart"ı məğlub edib.
UEFA Avropa Liqası
Liqa mərhələsi
III tur
23 oktyabr
"Feyenoord" (Niderland) - "Panatinaikos" (Yunanıstan) – 3:1
20:45. "Zaltsburq" (Avstriya) - "Ferentsvaroş" (Macarıstan) – 2:3
20:45. "Fənərbağça" (Türkiyə) - "Ştutqart" (Almaniya) – 1:0
20:45. "Braqa" (Portuqaliya) - "Srvena Zvezda" (Serbiya) – 2:0
20:45. "Lion" (Fransa) - "Bazel" (İsveçrə) – 2:0
20:45. FCSB (Rumıniya) - "Bolonya" (İtaliya) – 1:2
20:45. "Qo Ehed İqlz" (Niderland) - "Aston Villa" (İngiltərə) – 2:1
20:45. "Genk" (Belçika) - "Betis" (İspaniya) – 0:0
20:45. "Brann" (Norveç) - "Reyncers" (Şotlandiya) -3:0
23:00. "Roma" (İtaliya) - "Viktoriya" (Çexiya) – 1:2
23:00. "Lill" (Fransa) - PAOK (Yunanıstan) – 3:4
23:00. "Seltik" (Şotlandiya) - "Şturm" (Avstriya) – 2:1
23:00. "Makkabi" (Təl-Əviv, İsrail) - "Midtyullann" (Danimarka) – 0:3
23:00. "Yanq Boys" (İsveçrə) - "Ludoqorets" (Bolqarıstan) – 3:2
23:00. "Frayburq" (Almaniya) - "Utrext" (Niderland) 2-0
23:00. "Nottinqem Forest" (İngiltərə) - "Portu" (Portuqaliya) – 2:0
23:00. "Selta" (İspaniya) - "Nitsa" (Fransa) – 2:1
23:00. "Malmö" (İsveç) - "Dinamo" (Zaqreb, Xorvatiya) – 1:1.