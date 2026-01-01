МЧС: Хаотичная парковка затрудняет проезд спасательной техники

Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к гражданам в связи с хаотичной парковкой автомобилей в праздничные дни.

Как сообщили Report в МЧС, в период нерабочих дней, связанных с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом, автомобили нередко оставляют во дворах, у входов в здания, на проезжей части и вблизи пожарных гидрантов.

В ведомстве отметили, что такая парковка затрудняет оперативный проезд пожарной и спасательной техники, а в отдельных случаях делает невозможным использование источников противопожарного водоснабжения.

В связи с этим МЧС призывает граждан парковать автомобили исключительно в отведенных местах, соблюдать дистанцию и обеспечивать свободный проезд спецтехники для своевременного реагирования на чрезвычайные ситуации.