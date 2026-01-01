Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    МЧС: Хаотичная парковка затрудняет проезд спасательной техники

    Происшествия
    • 01 января, 2026
    • 14:17
    МЧС: Хаотичная парковка затрудняет проезд спасательной техники

    Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к гражданам в связи с хаотичной парковкой автомобилей в праздничные дни.

    Как сообщили Report в МЧС, в период нерабочих дней, связанных с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом, автомобили нередко оставляют во дворах, у входов в здания, на проезжей части и вблизи пожарных гидрантов.

    В ведомстве отметили, что такая парковка затрудняет оперативный проезд пожарной и спасательной техники, а в отдельных случаях делает невозможным использование источников противопожарного водоснабжения.

    В связи с этим МЧС призывает граждан парковать автомобили исключительно в отведенных местах, соблюдать дистанцию и обеспечивать свободный проезд спецтехники для своевременного реагирования на чрезвычайные ситуации.

    МЧС противопожарная охрана предупреждение
    FHN bayram günlərində avtomobillərin nizamsız parklanmasıyla bağlı əhaliyə müraciət edib

    Последние новости

    14:54

    В Карачи 25 человек пострадали из-за стрельбы в воздух в новогоднюю ночь

    Другие страны
    14:46
    Фото

    AYNA: 29-31 декабря из Баку в регионы перевезено более 25 000 пассажиров

    Инфраструктура
    14:44

    Боксер Джошуа выписался из больницы после ДТП в Нигерии

    Индивидуальные
    14:34
    Фото

    По инициативе Лейлы Алиевой прошли новогодние мероприятия в ряде детских учреждений

    Внутренняя политика
    14:17

    МЧС: Хаотичная парковка затрудняет проезд спасательной техники

    Происшествия
    14:08

    В Пакистане в крупном ДТП погибли 14 человек, почти 30 получили ранения

    Другие страны
    14:03

    Завтра осадки в Баку усилятся - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    Экология
    14:01

    В Индии в результате ДТП погибли трое, один получил ранение

    Другие страны
    13:40
    Фото

    Тишина вместо суеты: утренний Баку после праздничной ночи — ФОТОРЕПОРТАЖ

    Внутренняя политика
    Лента новостей