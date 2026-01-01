По инициативе Лейлы Алиевой прошли новогодние мероприятия в ряде детских учреждений
- 01 января, 2026
- 14:34
По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой в детских домах №1 и №2, а также в доме ребенка №1 были организованы праздничные мероприятия для проживающих там малышей по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.
Как сообщает Report, на праздничном мероприятии волонтеры IDEA вручили детям подарки и провели с малышами различные развлекательные игры. Эта инициатива подарила малышам радость и праздничное настроение.
