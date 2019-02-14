В Лиге чемпионов впервые применили VAR

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Аякс» — «Реал» впервые была применена система VAR.

Как передает Report, на 37-й минуте футболисты «Аякса» забили мяч в ворота гостей. После углового голкипер «Реала» Тибо Куртуа отбил мяч перед собой, защитник «Аякса» Николас Тальяфико головой отправил мяч в сетку, но взятие ворот было отменено.

Словенский арбитр Дарио Скомина после просмотра видеоповтора посчитал, что форвард амстердамцев Душан Тадич, находившийся в офсайде, мешал Куртуа.

Система VAR впервые применена в матчах Лиги чемпионов. В нынешнем розыгрыше турнира было решено начать использование VAR с первого раунда плей-офф. Накануне, 12 февраля, состоялось два матча 1/8 финала Лиги чемпионов, но в них арбитры не использовали видеоповторы.