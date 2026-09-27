Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти
    Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти

    Товарищ шехида-майора Рашада Гусейнова рассказал о его боевом пути

    Внутренняя политика
    • 27 сентября, 2026
    • 11:11
    Товарищ шехида-майора Рашада Гусейнова рассказал о его боевом пути

    Товарищ шехида-майора Рахима Гусейнова капитан Рашад Джалалов рассказал, что подразделение под его командованием всегда отличалось.

    Р. Джалалов рассказал об этом Report во время посещения Военного мемориального кладбища в связи с шестой годовщиной Отечественной войны.

    Он отметил, что вместе с Р. Гусейновым служил в миротворческой миссии в Афганистане:

    "Рахим Гусейнов был начальником нашего контингента. После возвращения из Афганистана в Азербайджан мы приняли участие в 44-дневной Отечественной войне. Наше подразделение всегда выполняло важные задачи. Майор Рахим Гусейнов командовал подразделением, которое прошло успешный боевой путь в Азербайджанской армии. Подразделение под его командованием всегда отличалось. Он всегда заботился о личном составе. Майор Рахим Гусейнов навсегда останется в нашей памяти".

    По словам Р. Джалалова, Р. Гусейнов с 5 по 20 октября 2020 года прошёл боевой путь на Джебраильском и Губадлинском направлениях:

    "В ходе боевых действий он участвовал в важных операциях, а также в освобождении стратегической высоты у въезда в Губадлинский район. После того как подразделение под его командованием уничтожило около 200 военнослужащих противника, он героически стал шехидом на Губадлинском направлении".

    27 Сентября – День памяти
    Şəhid mayor Rəhim Hüseynovun döyüş yoldaşı: Onun rəhbərlik etdiyi bölmə hər zaman fərqlənib
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