    В Лиге чемпионов установлен новый рекорд результативности

    Футбол
    • 23 октября, 2025
    • 07:16
    В Лиге чемпионов установлен новый рекорд результативности

    21 и 22 октября проходили 18 матчей 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в которых команды забили 71 гол.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу УЕФА, этот показатель является рекордным по результативности в истории турнира. Предыдущий рекорд - 67 мячей за 18 матчей - был установлен дважды в истории: в 1-м туре Лиги чемпионов текущего сезона и в 5-м туре главного еврокубка минувшей кампании.

    Напомним, 21 октября в первых девяти играх 3-го тура было забито 43 мяча. Во второй игровой день ЛЧ команды отличились 28 раз. Отметим, впервые в истории главного еврокубка за один тур соревнований было забито более 70 голов.

    На данный момент турнирную таблицу возглавляет "ПСЖ", который набрал 9 очков. На втором месте располагается "Бавария", у которой также 9 очков. Строчки с третьей по пятую с аналогичным количеством очками занимают "Интер", "Арсенал" и "Реал".

    Лига чемпионов УЕФА рекорд

