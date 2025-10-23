Çempionlar Liqasında yeni qol rekordu müəyyən edilib
- 23 oktyabr, 2025
- 07:38
2025/2026 UEFA Çempionlar Liqasının ümumi mərhələsinin 3-cü turu çərçivəsində 21 və 22 oktyabr tarixlərində keçirilən 18 oyunda komandalar ümumilikdə 71 qol vurub.
"Report"un UEFA-nın mətbuat xidmətinə istinadən məlumatına görə, bu göstərici turnirin tarixində məhsuldarlıq baxımından rekord təşkil edir.
Əvvəlki rekord (18 matçda 67 qol) tarixdə iki dəfə qeydə alınıb: cari mövsümün Çempionlar Liqasının 1-ci turunda və ötən kampaniyanın əsas Avropa Kubokunda 5-ci turda.
Xatırladaq ki, 21 oktyabrda 3-cü turun ilk doqquz oyununda 43 qol vurulub. ÇL-in ikinci oyun günündə komandalar 28 dəfə fərqləniblər.
Qeyd edək ki, əsas Avropa Kubokunda bir turda 70-dən çox qol ilk dəfə vurulub.
Hazırda turnir cədvəlinə 9 xal toplayan "PSJ" başçılıq edir. İkinci yerdə eyni xala malik "Bavariya" qərarlaşıb. Üçüncü yerdən beşinci yerə qədər eyni xala malik "İnter", "Arsenal" və "Real" yerləşiblər.