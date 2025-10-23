İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    Çempionlar Liqasında yeni qol rekordu müəyyən edilib

    Futbol
    • 23 oktyabr, 2025
    • 07:38
    2025/2026 UEFA Çempionlar Liqasının ümumi mərhələsinin 3-cü turu çərçivəsində 21 və 22 oktyabr tarixlərində keçirilən 18 oyunda komandalar ümumilikdə 71 qol vurub.

    "Report"un UEFA-nın mətbuat xidmətinə istinadən məlumatına görə, bu göstərici turnirin tarixində məhsuldarlıq baxımından rekord təşkil edir.

    Əvvəlki rekord (18 matçda 67 qol) tarixdə iki dəfə qeydə alınıb: cari mövsümün Çempionlar Liqasının 1-ci turunda və ötən kampaniyanın əsas Avropa Kubokunda 5-ci turda.

    Xatırladaq ki, 21 oktyabrda 3-cü turun ilk doqquz oyununda 43 qol vurulub. ÇL-in ikinci oyun günündə komandalar 28 dəfə fərqləniblər.

    Qeyd edək ki, əsas Avropa Kubokunda bir turda 70-dən çox qol ilk dəfə vurulub.

    Hazırda turnir cədvəlinə 9 xal toplayan "PSJ" başçılıq edir. İkinci yerdə eyni xala malik "Bavariya" qərarlaşıb. Üçüncü yerdən beşinci yerə qədər eyni xala malik "İnter", "Arsenal" və "Real" yerləşiblər.

