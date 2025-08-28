    Ильхам Алиев Лига конференций УЕФА прогноз погоды Борьба с неоколониализмом

    Футбол
    • 28 августа, 2025
    • 01:55
    В Лиге чемпионов УЕФА завершился раунд плей-офф.

    Как передает Report, в первом матче дня "Карабах" в Баку принимал венгерский "Ференцварош". Агдамский клуб благодаря победе в гостях вышел в основной этап турнира.

    Стамбульский "Фенербахче" не смог обыграть в Португалии "Бенфику". Так как первая встреча в Стамбуле завершилась вничью, турецкий клуб прекратил борьбу.

    "Брюгге" в Бельгии разгромил шотландский "Рейнджерс" со счетом 6:0, а "Копенгаген" в Дании обыграл швейцарский "Базель" - 2:0.

    Лига чемпионов УЕФА

    Плей-офф, ответные матчи

    27 августа

    20:45. "Карабах" (Азербайджан) - "Ференцварош" (Венгрия) - 2:3
    Первый матч - 3:1

    23:00. "Бенфика" (Португалия) - "Фенербахче" (Турция) - 1:0
    Первый матч - 0:0

    23:00. "Копенгаген" (Дания) - "Базель" (Швейцария) - 2:0
    Первый матч - 1:1

    23:00. "Брюгге" (Бельгия) - "Рейнджерс" (Шотландия) - 6:0
    Первый матч - 3:1

