    Futbol
    • 28 avqust, 2025
    • 01:11
    UEFA Çempionlar Liqasında pley-off mərhələsinə yekun vurulub.

    "Report" xəbər verir ki, günün ilk matçında "Qarabağ" Bakıda Macarıstanın "Ferensvaroş" kollektivini qəbul edib. Ağdam təmsilçisi səfərdəki qələbə hesabına əsas mərhələyə yüksəlib.

    Türkiyənin "Fənərbağça" klubu Portuqaliyada "Benfika"nı məğlub edə bilməyib. İstanbuldakı ilk görüş qolsuz heç-heçə ilə başa çatdığı üçün "Fənərbağça" mübarizəni dayandırıb.

    "Brügge" Belçikada Şotlandiyanın "Reyncers"ini 6:0, "Kopenhagen" isə Danimarkada İsveçrə "Bazel"ini 2:0 hesabı ilə məğlub edib.

    UEFA Çempionlar Liqası

    Pley-off mərhələsi, cavab görüşləri

    27 avqust

    20:45. "Qarabağ" (Azərbaycan) - "Ferensvaroş" (Macarıstan) - 2:3

    İlk oyun - 3:1

    23:00. "Benfika" (Portuqaliya) - "Fənərbağça" (Türkiyə) - 1:0

    İlk oyun - 0:0

    23:00. "Kopenhagen" (Danimarka) - "Bazel" (İsveçrə) - 2:0

    İlk oyun - 1:1

    23:00. "Brügge" (Belçika) - "Reyncers" (Şotlandiya) - 6:0

    İlk oyun - 3:1

    В Лиге чемпионов УЕФА завершился раунд плей-офф

