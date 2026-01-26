Со дня проведения операции в Дашалты минуло 34 года

Сегодня исполняется 34 года со дня проведения азербайджанской армией операции "Дашалты".

Report напоминает, что операция, целью которой было освобождение села Дашалты, началась 25 января 1992 года и завершилась неудачей вечером 26 января.

Для ее проведения было задействовано 200 солдат из Шиховского батальона. Руководил операцией бывший министр обороны Таджеддин Мехтиев.

Согласно первому плану, взвод должен был пройти через село Нябиляр, подняться на высоту Гызылгая и оттуда перекрыть дорогу, ведущую из Дашалты в село Сигнах. Второй план предусматривал перекрытие дороги, ведущей из Дашалты в Шушакянд.

Неблагоприятные погодные условия, плохая организация связи между подразделениями, утечка секретной информации о ходе операции, а также предательство проводников привели к провалу операции.

Вошедший в Дашалты взвод попал в засаду. Остальные взводы также понесли потери и вынуждены были отступить.

В ходе неудачной операции азербайджанская армия потеряла более 90 человек. Армяне также понесли потери, во время боя было уничтожено 80 армянских солдат.

Напомним, что в результате успешных контрнаступательных операций, проведенных азербайджанской армией начиная с 27 сентября 2020 года, были освобождены территории, которые долгие годы находились под армянской оккупацией, в том числе село Дашалты.

Азербайджанская армия освободила село Дашалты, которое с 1991 года находилось под контролем армянских вооруженных формирований, 9 ноября 2020 года. Так, спустя 28 лет наступило возмездие за операцию "Дашалты".

После освобождения на некогда оккупированных азербайджанских землях были обнаружены массовые захоронения. Одно из этих захоронений было обнаружено 17 февраля 2021 года на территории села Дашалты, оттуда были извлечены останки семи человек.