ЦАХАЛ начал операцию по поиску тела последнего заложника в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проводит на севере сектора Газа масштабную операцию по поиску останков последнего заложника Рана Гвили.

Как передает Report, об этом сообщила канцелярия премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху.

"ЦАХАЛ проводит масштабную операцию по поиску останков заложника Рана Гвили. Операция проводится на кладбище в северной части сектора Газа и включает в себя поисковые работы с использованием всей имеющейся разведывательной информации", - говорится в заявлении. В канцелярии отметили, что "эти усилия будут продолжаться столько, сколько потребуется".