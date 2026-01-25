ЦАХАЛ начал операцию по поиску тела последнего заложника в Газе

Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Другие страны
    • 25 января, 2026
    • 23:36
    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проводит на севере сектора Газа масштабную операцию по поиску останков последнего заложника Рана Гвили.

    Как передает Report, об этом сообщила канцелярия премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху.

    "ЦАХАЛ проводит масштабную операцию по поиску останков заложника Рана Гвили. Операция проводится на кладбище в северной части сектора Газа и включает в себя поисковые работы с использованием всей имеющейся разведывательной информации", - говорится в заявлении. В канцелярии отметили, что "эти усилия будут продолжаться столько, сколько потребуется".

