ЦАХАЛ начал операцию по поиску тела последнего заложника в Газе
Другие страны
- 25 января, 2026
- 23:36
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проводит на севере сектора Газа масштабную операцию по поиску останков последнего заложника Рана Гвили.
Как передает Report, об этом сообщила канцелярия премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху.
"ЦАХАЛ проводит масштабную операцию по поиску останков заложника Рана Гвили. Операция проводится на кладбище в северной части сектора Газа и включает в себя поисковые работы с использованием всей имеющейся разведывательной информации", - говорится в заявлении. В канцелярии отметили, что "эти усилия будут продолжаться столько, сколько потребуется".
Последние новости
23:36
ЦАХАЛ начал операцию по поиску тела последнего заложника в ГазеДругие страны
23:16
Трамп заявил, что для Канады торговая сделка с Китаем станет катастрофойДругие страны
22:50
В Нью-Йорке приостановили паромное сообщение из-за снежной буриДругие страны
22:35
"Манчестер Юнайтед" одержал вторую победу при Каррике, обыграв "Арсенал"Футбол
22:17
СМИ: В КНР испытали дрон с винтовкой со 100% точностью попаданийДругие страны
22:09
В турецкой провинции Газиантеп произошло землетрясениеВ регионе
21:51
Постпред США при ООН: Арктика будет очень важна для ПРО страныДругие страны
21:36
Сахиба Гафарова встретилась с председателем Совета Представителей БахрейнаМилли Меджлис
21:24