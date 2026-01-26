Axios: Представитель Совета мира по Газе посетит Израиль 26 января

Высокий представитель Совета мира по сектору Газа Николай Младенов (Болгария) планирует 26 января посетить Израиль и провести переговоры с руководством страны относительно открытия КПП "Рафах" на границе между палестинским анклавом и Египтом.

Как передает Report, об этом со ссылкой на американские источники сообщил корреспондент Axios Барак Равид.

По данным источников, решение об открытии КПП может быть принято уже в ближайшие дни. Кроме того, Младенов планирует обсудить некоторые другие вопросы, связанные с реализацией плана по урегулированию ситуации в секторе Газа.

Отметим, что КПП "Рафах" до начала боевых действий в Газе, последовавшего за атаками 7 октября 2023 года, был единственным пропускным пунктом анклава, который не контролировался напрямую израильскими военными. Его работа после начала боевых действий неоднократно останавливалась по соображениям безопасности, при этом КПП "Рафах" имеет большое значение в части доставки гуманитарной помощи для жителей анклава.