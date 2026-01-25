Bild: Из-за стрельбы в многоквартирном доме в центре Берлина ранены пять человек

По меньшей мере пять человек получили ранения в результате стрельбы, произошедшей в многоквартирном доме в берлинском районе Тиргартен (Германия - ред.), недалеко от отеля "Интерконтиненталь".

Как передает Report, об этом пишет газета Bild.

По информации издания, в квартире на улице Вихманнштрассе были обнаружены пять раненых. Двое из них получили опасные для жизни ранения. В полиции пояснили, что дополнительной информации пока нет. На месте происшествия ведется расследование.

Правоохранители, как указывает Bild, вероятно, задержали нескольких подозреваемых на месте происшествия. Выстрелы, по данным газеты, прозвучали в квартире на пятом этаже. Что именно там произошло, пока неясно.

Один из раненых самостоятельно добрался до близлежащей больницы. На месте происшествия медики оказали помощь тяжелораненой женщине, мужчине и двум другим пострадавшим. Все они были доставлены в больницы.

В настоящее время вооруженные полицейские охраняют входы в больницу. Территория вокруг места происшествия оцеплена. Полиция и пожарные расчеты все еще находятся на месте случившегося.