Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе

    Bild: Из-за стрельбы в многоквартирном доме в центре Берлина ранены пять человек

    Другие страны
    • 25 января, 2026
    • 23:50
    Bild: Из-за стрельбы в многоквартирном доме в центре Берлина ранены пять человек

    По меньшей мере пять человек получили ранения в результате стрельбы, произошедшей в многоквартирном доме в берлинском районе Тиргартен (Германия - ред.), недалеко от отеля "Интерконтиненталь".

    Как передает Report, об этом пишет газета Bild.

    По информации издания, в квартире на улице Вихманнштрассе были обнаружены пять раненых. Двое из них получили опасные для жизни ранения. В полиции пояснили, что дополнительной информации пока нет. На месте происшествия ведется расследование.

    Правоохранители, как указывает Bild, вероятно, задержали нескольких подозреваемых на месте происшествия. Выстрелы, по данным газеты, прозвучали в квартире на пятом этаже. Что именно там произошло, пока неясно.

    Один из раненых самостоятельно добрался до близлежащей больницы. На месте происшествия медики оказали помощь тяжелораненой женщине, мужчине и двум другим пострадавшим. Все они были доставлены в больницы.

    В настоящее время вооруженные полицейские охраняют входы в больницу. Территория вокруг места происшествия оцеплена. Полиция и пожарные расчеты все еще находятся на месте случившегося.

    Германия стрельба пострадавшие

    Последние новости

    00:35

    Axios: Представитель Совета мира по Газе посетит Израиль 26 января

    Другие страны
    00:04

    Со дня проведения операции в Дашалты минуло 34 года

    Карабах
    23:50

    Bild: Из-за стрельбы в многоквартирном доме в центре Берлина ранены пять человек

    Другие страны
    23:36

    ЦАХАЛ начал операцию по поиску тела последнего заложника в Газе

    Другие страны
    23:16

    Трамп заявил, что для Канады торговая сделка с Китаем станет катастрофой

    Другие страны
    22:50

    В Нью-Йорке приостановили паромное сообщение из-за снежной бури

    Другие страны
    22:35

    "Манчестер Юнайтед" одержал вторую победу при Каррике, обыграв "Арсенал"

    Футбол
    22:17

    СМИ: В КНР испытали дрон с винтовкой со 100% точностью попаданий

    Другие страны
    22:09

    В турецкой провинции Газиантеп произошло землетрясение

    В регионе
    Лента новостей