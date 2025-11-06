В Лиге чемпионов УЕФА завершились матчи четвертого тура общего этапа

Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Завершились матчи IV тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

    Как передает Report, во второй игровой день состоялись еще девять встреч.

    Соперники "Карабаха" из амстердамского "Аякса" на своем поле принимали турецкий "Галатасарай". Встреча завершилась уверенной победой гостей - 3:0.

    Дортмундская "Боруссия" на выезде уступила "Манчестер Сити" со счетом 1:4, а в поединке "Барселона" - "Брюгге" сильнейший не выявился - 3:3.

    Лига чемпионов УЕФА

    Общий этап

    IV тур

    5 ноября

    21:45. "Карабах" (Азербайджан) - "Челси" (Англия) - 2:2

    21:45. "Пафос" (Кипр) - "Вильярреал" (Испания) - 1:0

    00:00. "Манчестер Сити" (Англия) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - 4:1

    00:00. "Интер" (Италия) - "Кайрат" (Казахстан) - 2:1

    00:00. "Бенфика" (Португалия) - "Байер 04" (Германия) - 0:1

    00:00. "Брюгге" (Бельгия) - "Барселона" (Испания) - 3:3

    00:00. "Аякс" (Нидерланды) - "Галатасарай" (Турция) - 0:3

    00:00. "Марсель" (Франция) - "Аталанта" (Италия) - 0:1

    00:00. "Ньюкасл" (Англия) - "Атлетик" (Испания) - 2:0.

