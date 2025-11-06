UEFA Çempionlar Liqası: "Qalatasaray" qalib gəlib, "Barselona" xal itirib
- 06 noyabr, 2025
- 01:59
UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsinin IV turuna yekun vurulub.
"Report" xəbər verir ki, ikinci oyun günündə daha 9 qarşılaşma baş tutub.
"Qarabağ"ın rəqiblərindən "Ayaks" evdə "Qalatasaray"ı qəbul edib. Qarşılaşma qonaqların 3:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.
"Borussiya" səfərdə "Mançester Siti"yə 1:4 hesabı ilə məğlub olub, "Barselona" - "Brügge" qarşılaşmasında qalib müəyyən edilməyib: 3:3.
UEFA Çempionlar Liqası
Liqa mərhələsi
IV tur
5 noyabr
21:45. "Qarabağ" (Azərbaycan) - "Çelsi" (İngiltərə) – 2:2
21:45. "Pafos" (Kipr) - "Vilyarreal" (İspaniya) – 1:0.
00:00. "Mançester Siti" (İngiltərə) - "Borussiya" (Dortmund, Almaniya) – 4:1
00:00. "İnter" (İtaliya) - "Kayrat" (Qazaxıstan) – 2:1
00:00. "Benfika" (Portuqaliya) - "Bayer 04" (Almaniya) – 0:1
00:00. "Brügge" (Belçika) - "Barselona" (İspaniya) – 3:3
00:00. "Ayaks" (Niderland) - "Qalatasaray" (Türkiyə) – 0:3
00:00. "Marsel" (Fransa) -"Atalanta" (İtaliya) – 0:1
00:00. "Nyukasl" (İngiltərə) - "Atletik" (İspaniya) 2:0.