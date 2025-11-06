İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    UEFA Çempionlar Liqası: "Qalatasaray" qalib gəlib, "Barselona" xal itirib

    Futbol
    • 06 noyabr, 2025
    • 01:59
    UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsinin IV turuna yekun vurulub.

    "Report" xəbər verir ki, ikinci oyun günündə daha 9 qarşılaşma baş tutub.

    "Qarabağ"ın rəqiblərindən "Ayaks" evdə "Qalatasaray"ı qəbul edib. Qarşılaşma qonaqların 3:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

    "Borussiya" səfərdə "Mançester Siti"yə 1:4 hesabı ilə məğlub olub, "Barselona" - "Brügge" qarşılaşmasında qalib müəyyən edilməyib: 3:3.

    UEFA Çempionlar Liqası

    Liqa mərhələsi

    IV tur

    5 noyabr

    21:45. "Qarabağ" (Azərbaycan) - "Çelsi" (İngiltərə) – 2:2

    21:45. "Pafos" (Kipr) - "Vilyarreal" (İspaniya) – 1:0.

    00:00. "Mançester Siti" (İngiltərə) - "Borussiya" (Dortmund, Almaniya) – 4:1

    00:00. "İnter" (İtaliya) - "Kayrat" (Qazaxıstan) – 2:1

    00:00. "Benfika" (Portuqaliya) - "Bayer 04" (Almaniya) – 0:1

    00:00. "Brügge" (Belçika) - "Barselona" (İspaniya) – 3:3

    00:00. "Ayaks" (Niderland) - "Qalatasaray" (Türkiyə) – 0:3

    00:00. "Marsel" (Fransa) -"Atalanta" (İtaliya) – 0:1

    00:00. "Nyukasl" (İngiltərə) - "Atletik" (İspaniya) 2:0.

    Foto
