Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война

    В Лиге чемпионов УЕФА подведены итоги 1-го тура

    Футбол
    • 19 сентября, 2025
    • 01:08
    В Лиге чемпионов УЕФА подведены итоги 1-го тура

    В Лиге чемпионов УЕФА подведены итоги 1-го тура.

    Как сообщает Report, в третий игровой день было проведено шесть матчей.

    Один из соперников "Карабаха" "Наполи" проиграл на выезде "Манчестер Сити" со счетом 0:2, "Копенгаген", принимавший дома "Байер 04", согласился на ничью - 2:2, а немецкий "Айнтрахт" разгромил чемпиона Турции "Галатасарай" со счетом 5:1.

    Лига чемпионов УЕФА

    Групповой этап

    I тур

    18 сентября

    "Брюгге" (Бельгия) - "Монако" (Франция) - 4:1

    "Копенгаген" (Дания) - "Байер 04" (Германия) – 2:2

    "Манчестер Сити" (Англия) - "Наполи" (Италия) – 2:0

    "Айнтрахт" (Франкфурт, Германия) - "Галатасарай" (Турция) – 5:1

    "Спортинг" (Португалия) - "Кайрат" (Казахстан) – 4:1

    "Ньюкасл" (Англия) - "Барселона" (Испания) – 1:2.

    Лига чемпионов УЕФА общий этап
    UEFA Çempionlar Liqasında I tura 6 oyunla yekun vurulub

    Последние новости

    01:53

    Хакан Фидан: США не имеют такого большого влияния на политику Израиля, как считается

    В регионе
    01:36
    Фото

    В ЮНЕСКО отметили 140-летие Узеира Гаджибейли

    Kультурная политика
    01:08

    В Лиге чемпионов УЕФА подведены итоги 1-го тура

    Футбол
    00:39

    Мерц: ФРГ не считает действия Израиля в секторе Газа геноцидом

    Другие страны
    00:11

    Президент США допустил, что давление ЕС на КНР поможет украинскому урегулированию

    Другие страны
    23:40

    Трамп: США могут помочь поддержанию мира в Украине после урегулирования конфликта с РФ

    Другие страны
    23:27

    У берегов Камчатки произошло мощное землетрясение, объявлена угроза цунами

    В регионе
    23:27
    Фото

    В Нахчыване прошло шествие по случаю Дня государственного суверенитета

    Внутренняя политика
    23:24

    США в СБ ООН наложили вето на резолюцию с требованием прекращения огня в Газе

    Другие страны
    Лента новостей