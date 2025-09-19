В Лиге чемпионов УЕФА подведены итоги 1-го тура
Футбол
- 19 сентября, 2025
- 01:08
В Лиге чемпионов УЕФА подведены итоги 1-го тура.
Как сообщает Report, в третий игровой день было проведено шесть матчей.
Один из соперников "Карабаха" "Наполи" проиграл на выезде "Манчестер Сити" со счетом 0:2, "Копенгаген", принимавший дома "Байер 04", согласился на ничью - 2:2, а немецкий "Айнтрахт" разгромил чемпиона Турции "Галатасарай" со счетом 5:1.
Лига чемпионов УЕФА
Групповой этап
I тур
18 сентября
"Брюгге" (Бельгия) - "Монако" (Франция) - 4:1
"Копенгаген" (Дания) - "Байер 04" (Германия) – 2:2
"Манчестер Сити" (Англия) - "Наполи" (Италия) – 2:0
"Айнтрахт" (Франкфурт, Германия) - "Галатасарай" (Турция) – 5:1
"Спортинг" (Португалия) - "Кайрат" (Казахстан) – 4:1
"Ньюкасл" (Англия) - "Барселона" (Испания) – 1:2.
