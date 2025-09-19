İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    UEFA Çempionlar Liqasında I tura 6 oyunla yekun vurulub

    Futbol
    • 19 sentyabr, 2025
    • 01:01
    UEFA Çempionlar Liqasında I tura 6 oyunla yekun vurulub

    UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində I tura bu gün 6 oyunla yekun vurulub.

    "Report" xəbər verir ki, "Qarabağ"ın rəqiblərindən "Napoli" səfərdə "Mançester Siti"yə 2:0 hesabı ilə məğlub olub.

    Evdə "Bayer 04" ilə üz-üzə gələn "Kopenhagen" qollu heç-heçə (2:2) ilə razılaşıb. "Ayntraxt" isə Türkiyə çempionu "Qalatasaray"ı 5:1 hesabı ilə məğlub edib.

    UEFA Çempionlar Liqası

    Liqa mərhələsi

    I tur

    18 sentyabr

    "Brügge" (Belçika) - "Monako" (Fransa) - 4:1

    "Kopenhagen" (Danimarka) - "Bayer 04" (Almaniya) – 2:2

    "Mançester Siti" (İngiltərə) - "Napoli" (İtaliya) – 2:0

    "Ayntraxt" (Frankfurt, Almaniya) - "Qalatasaray" (Türkiyə) – 5:1

    "Sportinq" (Portuqaliya) - "Kayrat" (Qazaxıstan) – 4:1

    "Nyukasl" (İngiltərə) - "Barselona" (İspaniya) – 1:2

    UEFA Çempionlar Liqası "Qalatasaray" məğlub
