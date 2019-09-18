​В Лиге чемпионов новый рекорд. Его установил 19-летний парень

В группе E «Ред Булл Зальцбург» принимал «Генк». Хозяева выиграли со счетом 6:2. Три мяча на счету норвежца Эрлинга Холанна.

Как передает Report, уже на второй минуте 19-летний нападающий открыл счет, пробив без сопротивления с 13 метров.

Затем на 34-й минуте форвард вышел один на один с вратарем и точно пробил по воротам с той же дистанции. А на 45-й минуте Холанн в одно касание замкнул навес с левого фланга. Таким образом форвард установил рекорд Лиги чемпионов. До норвежца еще никому не удавалось забить три гола в дебютном тайме Лиги чемпионов. Теперь Эрлинг является еще и самым молодым (19 лет, 58 дней) автором хет-трика в первом тайме матча Лиги чемпионов. Предыдущим автором рекорда был Андрей Шевченко.

Лига чемпионов. Группа E. 1-й тур

"Ред Булл Зальцбург" (Австрия) - "Генк" (Бельгия) - 6:2

Голы: 1:0 Холанн – 2', 2:0 Холанн – 34', 3:0 Чан – 36', 3:1 Лукуми – 40', 4:1 Холанн – 45', 5:1 Собослаи – 45+2', 5:2 Самата – 52', 6:2 Ульмер – 66'

Три месяца назад Transfermarkt оценивал норвежца в 5 миллионов евро. Теперь – 12 миллионов. Холанн является самым дорогостоящим футболистом «Ред Булл Зальцбург»а.

Эрлинг Холанн – сын Альф-Инге Холанна, который выступал за «Лидс» и «Манчестер Сити». Отметим, что Эрлинг в этом году уже дебютировал за сборную Норвегии (2 матча, 0 голов). В мае нападающий отметился 9 голами в матче против Гондураса на молодёжном чемпионате мира (U-20).