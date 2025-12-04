В Кубке Азербайджана по футболу определились все четвертьфинальные пары
- 04 декабря, 2025
- 22:24
В Кубке Азербайджана по футболу определились четвертьфинальные пары.
Как сообщает Report, последним участником 1/4 финала стал гянджинский "Кяпяз", обыгравший в 1/8 финала "Араз-Нахчыван.
Кубок Азербайджана
Пары 1/4 финала:
"Туран Товуз" - "Кяпяз"
"Зиря" - "Сумгайыт"
"Шамахы" - "Карабах"
"Сабах" - "Габала"
Отметим, что первые матчи 1/4 финала пройдут 3-4 февраля, ответные встречи состоятся 3-4 марта.
