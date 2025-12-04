В Кубке Азербайджана по футболу определились все четвертьфинальные пары

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    • 04 декабря, 2025
    • 22:24
    В Кубке Азербайджана по футболу определились четвертьфинальные пары.

    Как сообщает Report, последним участником 1/4 финала стал гянджинский "Кяпяз", обыгравший в 1/8 финала "Араз-Нахчыван.

    Кубок Азербайджана

    Пары 1/4 финала:

    "Туран Товуз" - "Кяпяз"

    "Зиря" - "Сумгайыт"

    "Шамахы" - "Карабах"

    "Сабах" - "Габала"

    Отметим, что первые матчи 1/4 финала пройдут 3-4 февраля, ответные встречи состоятся 3-4 марта.

