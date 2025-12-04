Azərbaycan Kubokunda 1/4 final mərhələsinin cütləri bəlli olub
Futbol
- 04 dekabr, 2025
- 21:35
Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunda 1/4 final mərhələsinin bütün cütləri bəlli olub.
"Report"un məlumatına görə, buna 1/8 final mərhələsinin oyunlarından sonra aydınlıq gəlib.
Azərbaycan Kuboku
1/4 final mərhələsinin cütləri:
"Turan Tovuz" - "Kəpəz"
"Zirə" - "Sumqayıt"
"Şamaxı" - "Qarabağ"
"Sabah" - "Qəbələ"
Qeyd edək ki, Azərbaycan Kubokunda 1/4 final mərhələsinin ilk oyunları 3-4 fevralda, cavab matçları 3-4 martda təşkil olunacaq.
