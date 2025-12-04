İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Azərbaycan Kubokunda 1/4 final mərhələsinin cütləri bəlli olub

    Futbol
    • 04 dekabr, 2025
    • 21:35
    Azərbaycan Kubokunda 1/4 final mərhələsinin cütləri bəlli olub

    Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunda 1/4 final mərhələsinin bütün cütləri bəlli olub.

    "Report"un məlumatına görə, buna 1/8 final mərhələsinin oyunlarından sonra aydınlıq gəlib.

    Azərbaycan Kuboku

    1/4 final mərhələsinin cütləri:

    "Turan Tovuz" - "Kəpəz"

    "Zirə" - "Sumqayıt"

    "Şamaxı" - "Qarabağ"

    "Sabah" - "Qəbələ"

    Qeyd edək ki, Azərbaycan Kubokunda 1/4 final mərhələsinin ilk oyunları 3-4 fevralda, cavab matçları 3-4 martda təşkil olunacaq.

