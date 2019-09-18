Главный тренер "Севильи": "В "Карабахе" есть сильные футболисты"

"Я осведомлен о ранее приезжавших в Азербайджан испанских клубах. В "Карабахе" есть сильные футболисты. Это затрудняет победу команд-соперниц. И тогда некоторые клубы попали в затруднительное положение".

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер "Севильи" Хулен Лопетеги на пресс-конференции до начала матча с "Карабахом" в I туре группового этапа Лиги Европы.

По словам 53-летнего специалиста, несмотря на все трудности, они постараются одержать победу.

Испанский специалист заявил, что на очередном этапе Ла Лиги они встретятся с "Реал Мадридом" и добавил, что не намерен вносить в состав серьезные изменения: "Для нас существует один матч - матч с "Карабахом". Завтра мы проведем в Лиге Европы первый матч. Мы оправдаем все надежды. Завтра выйдем на поле с лучшим составом. Все наши игроки готовы к игре. Естественно, в составе могут быть некоторые изменения. Пока мы думаем лишь об этом матче".

Отметим, что матч начнется 19 сентября на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в 20:55 по бакинскому времени.