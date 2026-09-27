Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти
    Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти

    Большинство граждан Швейцарии отклонили инициативу по ужесточению правил нейтралитета

    Другие страны
    • 27 сентября, 2026
    • 15:31
    Большинство граждан Швейцарии отклонили инициативу по ужесточению правил нейтралитета

    Швейцарские избиратели в воскресенье отклонят предложение о принятии дополнительных ограничений в рамках военного нейтралитета страны.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, по предварительным данным правительства, более 2/3 проголосовали против инициативы об ужесточении нейтралитета.

    Согласно им, Швейцария отказывалась бы участвовать в экономических санкциях или сотрудничать с НАТО в рамках военных конфликтов.

    Отметим, что Швейцария проводит политику постоянного военного нейтралитета с 1815 года, воздерживаясь от участия в вооруженных конфликтах и военных союзах, который закреплен Парижским договором.

    Страна не вступает в военные блоки (включая НАТО) и не участвует в боевых действиях за рубежом. Исторически нейтралитет не мешал Швейцарии присоединяться к экономическим санкциям против государств-агрессоров.

    27 сентября 2026 года в стране прошел референдум по "Инициативе о нейтралитете", предложенной консервативными силами (объединение Pro Schweiz). Инициаторы предлагали жестко закрепить в Конституции Швейцарии апрет на введение любых самостоятельных экономических и дипломатических санкций (разрешив их только по решению Совбеза ООН), а также полностью прекратить оборонное сотрудничество с другими странами. Правительство и парламент выступали против этих поправок, указывая, что они лишат страну внешней гибкости.

    Швейцария Военный нейтралитет
    İsveçrə vətəndaşlarının əksəriyyəti neytrallıq qaydalarının sərtləşdirilməsini istəmir
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    05:15

    WSJ: США не планируют продавать оружие Китаю

    Другие страны
    04:57

    Полиция Великобритании проверяет возможную связь Ирана с заговором на базе Фэрфорд

    Другие страны
    04:23

    Трамп заявил о строительстве новых НПЗ в США

    Другие страны
    03:46

    Трамп: Победа США над Ираном приведет к снижению цен на нефть

    Другие страны
    03:19

    Власти Великобритании национализируют железнодорожного оператора Avanti West Coast

    Другие страны
    03:01
    Фото
    Видео

    При пожаре на Имишлинском заводе запасы продукции не пострадали - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    02:54

    Президент США допустил удары по Ирану до или после выборов в Конгресс

    Другие страны
    02:20

    Трамп допустил запрет на экспорт дизельного топлива из США

    Другие страны
    01:47

    ЕС призвал страны снизить потребление газа и электричества

    Другие страны
    Лента новостей