Швейцарские избиратели в воскресенье отклонят предложение о принятии дополнительных ограничений в рамках военного нейтралитета страны.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, по предварительным данным правительства, более 2/3 проголосовали против инициативы об ужесточении нейтралитета.

Согласно им, Швейцария отказывалась бы участвовать в экономических санкциях или сотрудничать с НАТО в рамках военных конфликтов.

Отметим, что Швейцария проводит политику постоянного военного нейтралитета с 1815 года, воздерживаясь от участия в вооруженных конфликтах и военных союзах, который закреплен Парижским договором.

Страна не вступает в военные блоки (включая НАТО) и не участвует в боевых действиях за рубежом. Исторически нейтралитет не мешал Швейцарии присоединяться к экономическим санкциям против государств-агрессоров.

27 сентября 2026 года в стране прошел референдум по "Инициативе о нейтралитете", предложенной консервативными силами (объединение Pro Schweiz). Инициаторы предлагали жестко закрепить в Конституции Швейцарии апрет на введение любых самостоятельных экономических и дипломатических санкций (разрешив их только по решению Совбеза ООН), а также полностью прекратить оборонное сотрудничество с другими странами. Правительство и парламент выступали против этих поправок, указывая, что они лишат страну внешней гибкости.