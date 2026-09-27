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    Число погибших при наводнениях и оползнях в Индии и Непале возросло до 70 - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    • 27 сентября, 2026
    • 16:07
    Число погибших при наводнениях и оползнях в Индии и Непале возросло до 70 - ОБНОВЛЕНО

    В результате наводнений и оползней в Индии и Непале погибли 70 человек, еще 11 числятся пропавшими без вести.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на последние данные местных властей.

    Отмечается, что с 25 сентября по утро 27 сентября в северном индийском штате Уттар-Прадеш выпало 66,5 мм осадков при норме в 7,6 мм. Число погибших в Индии достигло 56 человек, епще 46 человек получили ранения, более 1000 домов повреждены.

    По данным Министерства энергетики Непала, электроснабжение полностью нарушено в округах Мананг, Мустанг, Мьягди и Баглунг. Согласно последнему отчету, в результате непогоды погибли 14 непальцев.

    Проливные дожди и штормы вызвали наводнения и оползни в некоторых районах Индии и соседнего Непала, в результате которых погибли 19 человек, еще 10 пропали без вести.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.

    Согласно информации, в индийском штате Уттар-Прадеш за последние 48 часов 15 человек погибли и пятеро получили ранения. Сильные дожди и грозы затронули 63 округа, повреждены 117 домов.

    В Непале четыре человека (трое детей и женщина) погибли в результате схода оползня на дом в деревне Ниши-Кхола в районе Баглунг. Также отмечается, что 10 непальских рабочих, устанавливавших палатки для альпинистов, пропали без вести после того, как лавина накрыла лагерь на горе Химлунг высотой 7126 метров в северном районе Мананг. По данным властей, наводнения и оползни нарушили работу телекоммуникаций в некоторых районах Непала и гидроэлектростанции мощностью 40 мегаватт.

    Власти Непала предупредили о возможных внезапных наводнениях в 49 из 77 районов страны, поскольку уровень воды в основных реках и притоках продолжает расти.

    Индия Непал Наводнение
    Hindistan ilə Nepalda daşqın və torpaq sürüşmələri nəticəsində ölənlərin sayı 70-ə çatıb - YENİLƏNİB
    Weather-related disasters in India and Nepal claim 19 lives
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